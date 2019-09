Érsek: Výsledky dohľadu na stavbe mostov D4/R7 môžu byť koncom mesiaca

Na archívnej snímke minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd). Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Bratislava 12. septembra (TASR) – Koncom septembra by už malo byť možné zverejniť výsledky dohľadu realizovaného špeciálnym stavebným úradom na výstavbe niektorých mostov na stavbe projektu D4/R7. Počas štvrtkovej Hodiny otázok v parlamente to uviedol minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).Šéf rezortu dopravy skonštatoval, že ministerstvo v tejto veci okamžite zverejňuje všetky správy, ktoré je možné poskytnúť verejnosti.priblížil Érsek.Zdôraznil, že štátny stavebný dohľad zatiaľ nie je ukončený. A to aj vzhľadom na priebežné dopĺňanie dokladov zo strany zhotoviteľa, ďalšie odoberanie kontrolných vzoriek a predloženie výsledkov ich vyhodnotenia. Významným krokom pri ďalšom postupe bude podľa Érseka aj spolupráca s políciou, ktorá tiež odobrala rozsiahle vzorky.Ministerstvo dopravy v júli informovalo, že vzorky pôdy z násypov D4/R7 potvrdili výskyt nepovolených látok. V troch vzorkách posledného testovania sa vyskytoval azbest, ktorý síce po zakopaní do zeme neohrozuje zdravie ľudí, avšak manipulácia s ním je nebezpečná a nemal byť použitý pod diaľnicou. Materiál bol použitý približne na 500 metrov dlhom úseku číslo 1 v kilometri 0,8 a kilometri 1,3 diaľnice D4.