Koaličná rada má byť zajtra, Bugár chce hovoriť aj o dani z tabaku

Na snímke Béla Bugár. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) - Koaliční partneri sa majú v piatok (13. 9.) stretnúť na Koaličnej rade. Potvrdil to predseda Mosta-Híd Béla Bugár. Naznačil, že bude s partnermi hovoriť o návrhu na zvýšenie dane z tabaku a o sociálnych balíčkoch, pričom niektoré z nich označil za nepremyslené.povedal Bugár s tým, že aj na nej by chcel s koaličnými partnermi hovoriť o návrhoch zo sociálnych balíčkov a o možných výpadkoch v rozpočte, ktoré by sa dali zaplátať zvýšením spotrebnej dane z tabakových výrobkov.skonštatoval Bugár s tým, že by mohli koaliční partneri stiahnuť návrhy zo sociálnych balíčkov. Spomenul napríklad zvýšenie minimálnej mzdy či dôchodky. Poznamenal, že tieto návrhy sú nepremyslené.Diskutovať o spotrebnej dani z tabaku chce s koaličnými partnermi aj predseda parlamentu a SNS Andrej Danko. Avizoval to v stredu s tým, že SNS zdražovanie cigariet nepodporí. Tvrdí, že o tomto návrhu koaliční partneri neboli dopredu informovaní.vyhlásil Danko.Otvorená je naďalej aj téma ďalšej voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Hlasovanie má byť na septembrovej schôdzi.Danko avizoval, že pri hlasovaní o spôsobe voľby kandidátov budú mať koaliční poslanci voľné ruky, SNS však podľa jeho slov naďalej podporuje verejnú voľbu, tak ako aj Most-Híd. Smer-SD trval na tajnom hlasovaní. Poslanec Erik Tomáš nedávno pre TASR pripustil, že Smer-SD by mohol hlasovať aj vo verejnej voľbe, ak sa v parlamente nájde väčšina, ktorá ju odhlasuje.