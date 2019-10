Érsek žiada Správnu radu ŽSR, aby rokovala o odvolaní Juraja Tkáča

Na archívnej snímke Árpád Érsek. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 24. októbra (TASR) – Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) zaslal list Správnej rade Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), v ktorom žiada, aby rokovala o odvolaní generálneho riaditeľa železníc Juraja Tkáča. TASR to potvrdila hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká s tým, že to nesúvisí s odporúčaniami Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). Dôvodom je neuspokojivá rýchlosť procesov na železnici.reagoval Érsek na výzvu opozičného poslanca Jána Marosza (OĽaNO), aby vyvodil personálnu zodpovednosť voči generálnemu riaditeľovi ŽSR. Minister tak podľa vlastných slov konal ešte pred výzvami poslanca. Érsek poukázal na to, že Správna rada ŽSR dáva ministrovi návrh na menovanie a odvolanie generálneho riaditeľa ŽSR.Marosz výzvu ministrovi adresoval vo štvrtok v súvislosti s analýzou fungovania ŽSR, ktorú vypracoval ÚHP. Tkáč podľa neho jej výsledky ignoruje. Érsek však uviedol, že rezort dopravy ani ŽSR neodmietli, ani neignorujú odporúčania ÚHP a Implementačnej jednotky, čoho dôkazom je aj predchádzajúca spolupráca týchto inštitúcií. Podľa neho sa dosiahli významné úspory.V súčasnosti rezort dopravy spoločne so ŽSR podľa Érseka aktívne rokuje s ÚHP a Implementačnou jednotkou o implementačnom pláne a opatreniach na zefektívnenie fungovania železníc.podotkol Érsek.