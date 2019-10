V Bratislave sa debatuje o vývoji ženskej časti populácie za 30 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Branislav Račko Foto: TASR Branislav Račko

Bratislava 24. októbra (TASR) – Priblížiť a poukázať na vývoj práv, kvality života i rovnosti žien za posledných 30 rokov na Slovensku je cieľom diskusného podujatia s názvom Demokracia je ženského rodu. Pri príležitosti 30. výročia novembra 1989 ho vo štvrtok v Bratislave organizuje nadácia Friedrich Ebert Stiftung v spolupráci s feministickou vzdelávacou a publikačnou organizáciou Aspekt a Inštitútom pre výskum práce a rodiny.uviedla pre TASR Veronika Valkovičová z inštitútu.Súkromná oblasť je tak niečo, čomu sa venuje pomerne málo pozornosti vo verejných debatách. Odôvodňujeme si to podľa nej predstavami o tom, že táto oblasť by mala ostať súkromnou, individuálnou a chránenou. Avšak práve v takýchto sférach sa dejú veci, ktoré ovplyvňujú kvalitu života žien, na ktoré treba poukázať a o ktorých treba hovoriť. Ide napríklad o tému domáceho násilia páchaného na ženách, ale aj mnohé ďalšie témy.poznamenala Valkovičová. Na strane druhej je tiež snahou poukázať na to, že ženy stálo málo vidno vo vedúcich pozíciách, v politických inštitúciách. Preto je potrebné klásť otázky, prečo 30 rokov po liberalizácii slovenskej spoločnosti nie sú ženy stále prítomné na vysokých postoch vo viacerých inštitúciách. Súvisí to pritom napríklad aj s rozdelením prác v domácnosti, citeľný stále ostáva zároveň rodový mzdový rozdiel.Diskusia sa snaží priblížiť 30 rokov feministického aktivizmu, na aktérstvo žien a akým spôsobom sa menili rodové politiky za ostatné tri desiatky rokov. Cieľom je tiež poukázať na spojenie verejnej a súkromnej sféry, domácnosti a trhu práce.vysvetlila Valkovičová.V neposlednom rade je to tiež upriamiť pozornosť na historickú pamäť, politické aktérstvo žien či ich súčasný prístup do politických inštitúcií.doplnila Valkovičová.