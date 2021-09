Erupcia sopky na Kanárskych ostrovoch môže trvať aj mesiace, láva už smeruje k moru (video)

Zničila 20 domov

Erupcia vytvorila trhliny

20.9.2021 (Webnoviny.sk) - Z vulkánu na Kanárskych ostrovoch stále pomaly vyteká láva. Ľudia v oblasti, odkiaľ úrady evakuovali približne päťtisíc ľudí, podľa regionálnej vlády nie sú ohrození.Vulkán Cumbre Vieja na ostrove La Palma vybuchol v nedeľu po týždni zosilňovania seizmickej aktivity. Podľa Vulkanologického inštitútu Kanárskych ostrovov láva smeruje k moru rýchlosťou asi 700 metrov za hodinu.Láva prechádzala vo dvoch prúdoch cez prevažne neobývanú oblasť, uviedol pre rozhlasovú stanicu SER šéf vlády Kanárskych ostrovov Ángel Víctor Torres.Podľa stanice láva zničila približne 20 osamotených domov. „Neočakávame žiadnu ďalšiu erupciu,“ povedal Torres s tým, že letecká doprava v oblasti nebola ovplyvnená.Erupcia vytvorila dve trhliny, ktoré sú od seba vzdialené asi 200 metrov. Podľa úradov sa prúdy lávy pravdepodobne spoja ešte predtým, ako dosiahnu more. Experti odhadujú, že erupcia môže trvať týždne alebo dokonca mesiace.Oblasť by mal v pondelok navštíviť španielsky premiér Pedro Sánchez , ktorý zrušil svoju cestu na zasadnutie Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.