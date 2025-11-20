|
20. novembra 2025
Erupcia sopky v Indonézii zranila najmenej troch ľudí, stovky evakuovali
Pod sopečným prachom a úlomkami hornín zostali domy v blízkosti indonézskej sopky Semeru na ostrove Jáva, ktorá vybuchla v stredu popoludní. Najmenej ...
20.11.2025 (SITA.sk) - Pod sopečným prachom a úlomkami hornín zostali domy v blízkosti indonézskej sopky Semeru na ostrove Jáva, ktorá vybuchla v stredu popoludní. Najmenej jedna základná škola bola zrovnaná so zemou. Erupcia vyvrhla popol a plyn do vzdialenosti viac ako 13 kilometrov.
Noc na štvrtok strávilo v prístreškoch zriadených v školách, mešitách a obecných budovách takmer 900 ľudí, uviedol predstaviteľ indonézskeho úradu pre katastrofy. Najmenej traja ľudia utrpeli popáleniny, uviedol vo vyhlásení predstaviteľ pátracej a záchrannej služby. Vo štvrtok úrady evakuovali zo svahov sopky takmer 190 ľudí. Väčšinou išlo o turistov, ktorí po erupcii uviazli v kempe.
V roku 2021 erupcia sopky Semeru zabila viac ako 50 ľudí a poškodila viac ako 5-tisíc domov. Evakuovať sa vtedy muselo takmer 10-tisíc ľudí.
Zdroj: SITA.sk - Erupcia sopky v Indonézii zranila najmenej troch ľudí, stovky evakuovali © SITA Všetky práva vyhradené.
