|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 20.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Félix
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. novembra 2025
Opozícia kritizuje novelu Trestného zákona, vidí v nej priznanie vážneho zlyhania koalície – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) krádeže Kriminalita Minister spravodlivosti SR Novela Trestného zákona podpredseda KDH Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) predsedníčka Za Ľudí vládna koalícia
Novela Trestného zákona je opäť odfláknutá. Vyhlásila to poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí
Zdieľať
20.11.2025 (SITA.sk) - Novela Trestného zákona je opäť odfláknutá. Vyhlásila to poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Novelu Trestného zákona pokladá za priznanie vážneho zlyhania koalície. Remišová zdôraznila, že vládna koalícia pred dvoma rokmi podhodila slušných ľudí kriminálnikom.
"Je škandál, že po dvoch rokoch, keď už všetci bijú na poplach pre zvýšenú kriminalitu, prichádza koalícia s novelou novely Trestného zákona, pričom obviňuje opozíciu, médiá a všetkých, ktorí na to upozorňovali, len seba nie. Za všetko hovorí rétorika koalície. Najprv zvýšenú kriminalitu popierali, potom hovorili, že je to len pocit ľudí, potom za to mohli ľudia, lebo si nezamykajú bicykle a dnes už zákon menia, ale môže za to vraj opozícia a médiá," uviedla Remišová.
Ján Magušin (Za ľudí) pokladá obviňovanie opozície a médií zo strany ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) za výsmech do tváre občanom. "Koalícia sa im vysmieva, robí z nich hlupákov, pritom každý vidí, že to spôsobili len oni sami," vyhlásil Magušin a pripomenul, že s novelou Trestného zákona nesúhlasili ani ich voliči.
"Oni majú tú drzosť, že hľadajú vinníkov v tých, čo na to upozorňovali, ale v konečnom dôsledku aj v ľuďoch, ktorí boli ich vinou okradnutí," dodal Magušin.
Nová verzia Trestného zákona je podľa Remišovej opäť odfláknutá. "Len nedávno upozornila šéfka Európskej prokuratúry Laura Codruța Kövesi, že Slovensko sa stalo európskym centrom pre daňové podvody, keďže až tretina všetkých podvodov v EÚ má väzby na Slovensko," pripomenula Remišová s tým, že Slovensko takto prichádza minimálne o pol miliardy eur. Za túto situáciu podľa poslankyne nesie zodpovednosť vládna koalícia, keďže po novele Trestného zákona daňové podvody do 20-tisíc eur prestali byť trestným činom.
"Žiadame, aby vládna koalícia túto zvrátenosť opravila, avšak neočakávame, že vláda bude bojovať proti daňovým podvodníkom, keďže sám premiér Fico u jedného takého býval," vyhlásila Remišová, ktorá súčasne podáva pozmeňujúci návrh s cieľom tento problém vyriešiť.
"Navyše je neakceptovateľné, že vláda opäť robí zmeny v skrátenom legislatívnom konaní bez zapojenia odbornej verejnosti. Výsledkom bude zas len chaos, ktorý budú musieť už desiatykrát opravovať,” dodala Remišová.
Exminister spravodlivosti a podpredseda KDH Viliam Karas je k poslednej novele Trestného zákona rovnako kritický. Prístup rezortu spravodlivosti k takzvaným horalkovým krádežiam považuje za neskorý a neefektívny. Priblížil, že novela Trestného zákona má do legislatívy zaviesť princíp trikrát a dosť, a teda takzvaný horalkový paragraf, ktorý by drobných zlodejov pri treťom priestupku poslal rovno za mreže.
Dnešné úpravy sú podľa Karasa len dôsledkom zle nastavenej trestnej politiky vlády, ktorej cieľom nebolo riešiť kriminalitu, ale "zahojiť svojich ľudí". Novelu Karas označil ako "neskorú prvú pomoc". Verejne dostupné dáta podľa neho jednoznačne hovoria o náraste kriminality.
"No vláda varovania z obcí, miest, od obchodov aj samotných občanov dlhodobo ignorovala," zdôraznil Karas s tým, že návrat opakovanej recidívy pri drobných krádežiach do Trestného zákona nie je síce systematickým riešením, no v aktuálnej situácii je to podľa neho jediné okamžité riešenie.
"Je to núdzový krok, nie koncepčná politika. Vznikol preto, lebo vláda nemá kapacitu predložiť kvalitné a odborné riešenia," dodal exminister spravodlivosti.
Karas na druhú stranu ocenil, že ministerstvo chce prísť aj s trestnoprávnym postihom v prípade odmietnutia výkonu drobných obecných prác páchateľmi priestupkov. Toto opatrenie totiž kresťanskí demokrati sami navrhovali. Karas je presvedčený, že je do výkonu verejnej moci potrebné vrátiť profesionalitu a poctivosť.
Slovensko podľa neho potrebuje trestné právo, ktoré bude chrániť všetkých občanov, nielen "našich ľudí". "Potrebujeme odborné riešenia založené na konzistentnej práci s páchateľmi a efektívnych alternatívach k väzeniu, ktoré musí zostať až poslednou možnosťou," doplnil Karas.
Hnutie Progresívne Slovensko (PS) si rovnako myslí, že vláda priznala nárast krádeží. Čo však už nepriznáva, je podľa progresívcov zodpovednosť za chaos. Vláda Roberta Fica sa podľa PS snaží zakryť dôsledky vlastných rozhodnutí tým, že do Trestného zákona vracia takzvaný horalkový paragraf.
"Opäť narýchlo a bez odbornej diskusie prijímajú ďalšiu novelu novelizovanej novely,“ vyhlásila poslankyňa Zuzana Števulová (PS). Vláda podľa jej slov viac ako rok čakala s nápravou rastúcej kriminality, za ktorú sama mohla.
"Obavy obchodníkov ignorovala až do stavu, keď sa krádeže, vlámania a agresivita naplno vyliali do nášho verejného priestoru. Otázne však je, či sa im podarí situáciu vyriešiť tak, aby v predvianočnom období obchody pocítili zlepšenie,” doplnila Števulová, ktorá rovnako odmieta obvinenia Suska, že ku krádežiam nabádala opozícia.
Poslankyňa Lucia Plaváková (PS) doplnila, že vláda sa snaží zúfalo nájsť vinníka všade inde, len nie vo vlastnom konaní a neriešení reálnych problémov. Vláda podľa nej mala po svojom nástupe prioritu pomôcť korupčníkom.
"Na to, že to zvýši aj drobnú kriminalitu, sme ich upozorňovali od začiatku. To, že sa to stalo realitou, je len a len ich zodpovednosť. Môžu prekrúcať realitu koľko chcú," vyhlásila Plaváková. Súčasne zdôraznila, že aktuálne návrhy nie sú systémovým riešením. "Sú len pokusom vlády zakryť, že bezpečnostný chaos nespôsobili médiá ani opozícia, ale ich vlastné rozhodnutia," uzavrela Plaváková.
Predseda strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling pripomenul, že pri Trestnom zákone varovali pred katastrofou. "Ignorovali nás, a dnes to idú narýchlo opravovať. Vždy im to dôjde až vtedy, keď sa deje to, na čo sme vopred upozorňovali," zdôraznil.
Exministerka spravodlivosti a poslankyňa za SaS Mária Kolíková skonštatovala, že dôsledky novely trestných kódexov sú už každému zjavné. Slovensko sa podľa nej stalo rajom pre kriminalitu. "Organizované skupiny majú voľné ruky, krádeže a ekonomická kriminalita rastú, daňové úniky presahujú stovky miliónov eur. Toto je dôsledok rezignácie štátu na bezpečnosť," uviedla Kolíková.
Rovnako sa ohradila voči snahám ministra Suska prenášať vinu na opozíciu. Zodpovednosť podľa nej nesie minister spravodlivosti, a tiež minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
"Nechali Policajný zbor nepripravený, okresné úrady preťažené, rezignovali na prevenciu aj vyšetrovanie. A teraz prichádzajú s návrhom, že po tretej krádeži pôjde človek do väzenia, bez toho, aby riešili príčiny. To nie je riešenie – to je lacné zalepenie problému," vyhlásila poslankyňa.
Súčasne upozornila, že minister Susko nerieši bezpečnosť občanov. "Rieši, ako zachrániť Eštoka pred kontumačným rozsudkom, lebo neprevzal elektronickú zásielku. Rieši spory s EÚ o ústavu. Ale riešenie kriminality neprináša. Je to rezignácia štátu na jeho základnú povinnosť – chrániť bezpečnosť, zdravie a majetok občanov," uzavrela Kolíková.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia kritizuje novelu Trestného zákona, vidí v nej priznanie vážneho zlyhania koalície – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
"Je škandál, že po dvoch rokoch, keď už všetci bijú na poplach pre zvýšenú kriminalitu, prichádza koalícia s novelou novely Trestného zákona, pričom obviňuje opozíciu, médiá a všetkých, ktorí na to upozorňovali, len seba nie. Za všetko hovorí rétorika koalície. Najprv zvýšenú kriminalitu popierali, potom hovorili, že je to len pocit ľudí, potom za to mohli ľudia, lebo si nezamykajú bicykle a dnes už zákon menia, ale môže za to vraj opozícia a médiá," uviedla Remišová.
Výsmech do tváre občanom
Ján Magušin (Za ľudí) pokladá obviňovanie opozície a médií zo strany ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) za výsmech do tváre občanom. "Koalícia sa im vysmieva, robí z nich hlupákov, pritom každý vidí, že to spôsobili len oni sami," vyhlásil Magušin a pripomenul, že s novelou Trestného zákona nesúhlasili ani ich voliči.
"Oni majú tú drzosť, že hľadajú vinníkov v tých, čo na to upozorňovali, ale v konečnom dôsledku aj v ľuďoch, ktorí boli ich vinou okradnutí," dodal Magušin.
Novela je opäť odfláknutá
Nová verzia Trestného zákona je podľa Remišovej opäť odfláknutá. "Len nedávno upozornila šéfka Európskej prokuratúry Laura Codruța Kövesi, že Slovensko sa stalo európskym centrom pre daňové podvody, keďže až tretina všetkých podvodov v EÚ má väzby na Slovensko," pripomenula Remišová s tým, že Slovensko takto prichádza minimálne o pol miliardy eur. Za túto situáciu podľa poslankyne nesie zodpovednosť vládna koalícia, keďže po novele Trestného zákona daňové podvody do 20-tisíc eur prestali byť trestným činom.
"Žiadame, aby vládna koalícia túto zvrátenosť opravila, avšak neočakávame, že vláda bude bojovať proti daňovým podvodníkom, keďže sám premiér Fico u jedného takého býval," vyhlásila Remišová, ktorá súčasne podáva pozmeňujúci návrh s cieľom tento problém vyriešiť.
"Navyše je neakceptovateľné, že vláda opäť robí zmeny v skrátenom legislatívnom konaní bez zapojenia odbornej verejnosti. Výsledkom bude zas len chaos, ktorý budú musieť už desiatykrát opravovať,” dodala Remišová.
Neskorý prístup rezortu
Exminister spravodlivosti a podpredseda KDH Viliam Karas je k poslednej novele Trestného zákona rovnako kritický. Prístup rezortu spravodlivosti k takzvaným horalkovým krádežiam považuje za neskorý a neefektívny. Priblížil, že novela Trestného zákona má do legislatívy zaviesť princíp trikrát a dosť, a teda takzvaný horalkový paragraf, ktorý by drobných zlodejov pri treťom priestupku poslal rovno za mreže.
Dnešné úpravy sú podľa Karasa len dôsledkom zle nastavenej trestnej politiky vlády, ktorej cieľom nebolo riešiť kriminalitu, ale "zahojiť svojich ľudí". Novelu Karas označil ako "neskorú prvú pomoc". Verejne dostupné dáta podľa neho jednoznačne hovoria o náraste kriminality.
"No vláda varovania z obcí, miest, od obchodov aj samotných občanov dlhodobo ignorovala," zdôraznil Karas s tým, že návrat opakovanej recidívy pri drobných krádežiach do Trestného zákona nie je síce systematickým riešením, no v aktuálnej situácii je to podľa neho jediné okamžité riešenie.
"Je to núdzový krok, nie koncepčná politika. Vznikol preto, lebo vláda nemá kapacitu predložiť kvalitné a odborné riešenia," dodal exminister spravodlivosti.
Karas však jedno opatrenie ocenil
Karas na druhú stranu ocenil, že ministerstvo chce prísť aj s trestnoprávnym postihom v prípade odmietnutia výkonu drobných obecných prác páchateľmi priestupkov. Toto opatrenie totiž kresťanskí demokrati sami navrhovali. Karas je presvedčený, že je do výkonu verejnej moci potrebné vrátiť profesionalitu a poctivosť.
Slovensko podľa neho potrebuje trestné právo, ktoré bude chrániť všetkých občanov, nielen "našich ľudí". "Potrebujeme odborné riešenia založené na konzistentnej práci s páchateľmi a efektívnych alternatívach k väzeniu, ktoré musí zostať až poslednou možnosťou," doplnil Karas.
Vláda priznala nárast krádeží
Hnutie Progresívne Slovensko (PS) si rovnako myslí, že vláda priznala nárast krádeží. Čo však už nepriznáva, je podľa progresívcov zodpovednosť za chaos. Vláda Roberta Fica sa podľa PS snaží zakryť dôsledky vlastných rozhodnutí tým, že do Trestného zákona vracia takzvaný horalkový paragraf.
"Opäť narýchlo a bez odbornej diskusie prijímajú ďalšiu novelu novelizovanej novely,“ vyhlásila poslankyňa Zuzana Števulová (PS). Vláda podľa jej slov viac ako rok čakala s nápravou rastúcej kriminality, za ktorú sama mohla.
"Obavy obchodníkov ignorovala až do stavu, keď sa krádeže, vlámania a agresivita naplno vyliali do nášho verejného priestoru. Otázne však je, či sa im podarí situáciu vyriešiť tak, aby v predvianočnom období obchody pocítili zlepšenie,” doplnila Števulová, ktorá rovnako odmieta obvinenia Suska, že ku krádežiam nabádala opozícia.
Bezpečnostný chaos
Poslankyňa Lucia Plaváková (PS) doplnila, že vláda sa snaží zúfalo nájsť vinníka všade inde, len nie vo vlastnom konaní a neriešení reálnych problémov. Vláda podľa nej mala po svojom nástupe prioritu pomôcť korupčníkom.
"Na to, že to zvýši aj drobnú kriminalitu, sme ich upozorňovali od začiatku. To, že sa to stalo realitou, je len a len ich zodpovednosť. Môžu prekrúcať realitu koľko chcú," vyhlásila Plaváková. Súčasne zdôraznila, že aktuálne návrhy nie sú systémovým riešením. "Sú len pokusom vlády zakryť, že bezpečnostný chaos nespôsobili médiá ani opozícia, ale ich vlastné rozhodnutia," uzavrela Plaváková.
SaS varovali pred katastrofou
Predseda strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling pripomenul, že pri Trestnom zákone varovali pred katastrofou. "Ignorovali nás, a dnes to idú narýchlo opravovať. Vždy im to dôjde až vtedy, keď sa deje to, na čo sme vopred upozorňovali," zdôraznil.
Exministerka spravodlivosti a poslankyňa za SaS Mária Kolíková skonštatovala, že dôsledky novely trestných kódexov sú už každému zjavné. Slovensko sa podľa nej stalo rajom pre kriminalitu. "Organizované skupiny majú voľné ruky, krádeže a ekonomická kriminalita rastú, daňové úniky presahujú stovky miliónov eur. Toto je dôsledok rezignácie štátu na bezpečnosť," uviedla Kolíková.
Prenášanie viny na opozíciu
Rovnako sa ohradila voči snahám ministra Suska prenášať vinu na opozíciu. Zodpovednosť podľa nej nesie minister spravodlivosti, a tiež minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
"Nechali Policajný zbor nepripravený, okresné úrady preťažené, rezignovali na prevenciu aj vyšetrovanie. A teraz prichádzajú s návrhom, že po tretej krádeži pôjde človek do väzenia, bez toho, aby riešili príčiny. To nie je riešenie – to je lacné zalepenie problému," vyhlásila poslankyňa.
Súčasne upozornila, že minister Susko nerieši bezpečnosť občanov. "Rieši, ako zachrániť Eštoka pred kontumačným rozsudkom, lebo neprevzal elektronickú zásielku. Rieši spory s EÚ o ústavu. Ale riešenie kriminality neprináša. Je to rezignácia štátu na jeho základnú povinnosť – chrániť bezpečnosť, zdravie a majetok občanov," uzavrela Kolíková.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia kritizuje novelu Trestného zákona, vidí v nej priznanie vážneho zlyhania koalície – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) krádeže Kriminalita Minister spravodlivosti SR Novela Trestného zákona podpredseda KDH Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) predsedníčka Za Ľudí vládna koalícia
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Erupcia sopky v Indonézii zranila najmenej troch ľudí, stovky evakuovali
Erupcia sopky v Indonézii zranila najmenej troch ľudí, stovky evakuovali
<< predchádzajúci článok
Kaufland stavil na slnko: Strešná elektráreň v Ilave by pokryla spotrebu 703 domácností
Kaufland stavil na slnko: Strešná elektráreň v Ilave by pokryla spotrebu 703 domácností