Esesáka zo Sachsenhausenu dobieha po mnohých rokoch spravodlivosť, 98-ročný muž čelí obvineniam z účasti na vraždách

O procese ešte rozhodnú

V rokoch 1936 až 1945 bolo v Sachsenhausene, severne od Berlína, zadržiavaných viac ako 200-tisíc ľudí.



Desaťtisíce ľudí zomreli na hlad, choroby, nútené práce, počas lekárskych experimentov či počas vyhladzovacích operácií SS vrátane streľby, obesenia a zatvárania v plynových komorách.



Presné čísla zabitých sa líšia, pričom vyššie odhady sa pohybujú okolo čísla 100-tisíc. Vedci však tvrdia, že počty 40 až 50-tisíc sú pravdepodobne presnejšie.





1.9.2023 (SITA.sk) - V Nemecku obvinili 98-ročného muža z účasti na vraždách v nacistickom koncentračnom tábore Sachsenhausen v rokoch 1943 až 1945. Ako v piatok uviedla nemecká prokuratúra, muž v tábore pracoval ako dozorca.Nemecký občan, obyvateľ okresu Main-Kinzig neďaleko Frankfurtu nad Mohanom, je obvinený z toho, že „podporoval kruté zabíjanie tisícok väzňov ako člen stráže SS“, uviedla vo vyhlásení prokuratúra v Giessene.Meno podozrivého nezverejnili, no obžalovaný je z viac ako 3 300 prípadov spoluúčasti na vraždách v období od júla 1943 do februára 1945.Obžaloba bola podaná na štátny súd v Hanau, ktorý teraz bude musieť rozhodnúť, či z prípadu bude súdny proces.Ak sa tak stane, bude súdený podľa práva mladistvých, pričom sa zohľadní jeho vek v čase údajných trestných činov.Prokuratúra uviedla, že z posudku znalca z oblasti psychiatrie z októbra minulého roka vyplýva, že podozrivý je spôsobilý postaviť sa pred súd aspoň v obmedzenom rozsahu.V Nemecku platí právny precedens, že každého, kto pomáhal pri fungovaní akéhokoľvek nacistického tábora, môžu stíhať ako spoluvinníka vrážd, ktoré tam spáchali a to i bez dôkazov o účasti na zabíjaní.Obvinenia z vraždy a spoluúčasti na vražde nepodliehajú podľa nemeckého práva premlčacej lehote.