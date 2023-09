Počas dvoch dní sa na grécke ostrovy dostalo po mori ďalších približne 450 migrantov

Lepšie podmienky na plavbu

Taliansko je na tom ešte horšie

1.9.2023 (SITA.sk) - Počas ostatných dvoch dní dorazilo na grécke ostrovy v Egejskom mori približne 450 migrantov, vrátane 51 ľudí, ktorí priplávali do luxusného letoviska Mykonos.Dovedna 76 osôb zadržali vo štvrtok pri ostrove Samos, ďalších 50 migrantov zachránili z nafukovacieho člna neďaleko ostrova Symi, 47 ľudí evakuovali z dvoch člnov pri Lesbose a 24 ľudí našli na skalnatom pobreží ostrovčeka Oinousses.Grécko v ostatných týždňoch eviduje nárast príchodov migrantov po mori, čo úrady pripisujú lepším letným podmienkam na plavbu.Pašerácke gangy roky využívali pri prechode z Turecka neďaleké grécke ostrovy ako Lesbos či Samos, no z dôvodu posilnených hliadok prevádzači čoraz častejšie používajú trasy smerom do Talianska.Podľa údajov Organizácie Spojených národov (OSN) sa do Grécka tento rok dostalo viac ako 17 300 ľudí, väčšinou po mori. Minulý rok to bolo dovedna približne 19-tisíc.Ešte väčšie problémy s nelegálnou migráciou však má Taliansko, kde tento rok prišlo takmer 113-tisíc migrantov. Do Španielsko prišlo za osem mesiacov tohto roka zhruba 20-tisíc migrantov.Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis a talianska premiérka Giorgia Meloniová diskutovali o migrácii počas pracovnej večere v Aténach vo štvrtok neskoro večer.Obaja lídri sa zhodli na potrebe strážiť európske hranice a zakročiť proti sieťam prevádzačov migrantov.