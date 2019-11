Eset sa stal zakladajúcim členom App Defense aliancie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. novembra (TASR) - Slovenská bezpečnostná spoločnosť Eset sa stala zakladajúcim členom App Defense aliancie, ktorej cieľom bude chrániť aplikačný obchod Google Play. Ide o primárny zdroj aplikácií pre zariadenia s operačným systémom Android. Spoločnosť bude poskytovať svoju detekciu a know-how pre Android ekosystém a bude taktiež viesť výskum zameraný na zlepšenie zabezpečenia Google Play.Táto aliancia dopĺňa existujúce partnerstvá, ktoré má v súčasnosti Eset so spoločnosťou Google. Ide napríklad o integráciu s Chronicle, divíziou služby Google Cloud, a ďalšiu spoluprácu na Google Chrome Cleanup. Je to bezpečnostný nástroj upozorňujúci používateľov internetového prehliadača Google Chrome na potenciálne hrozby. Eset skenovacie jadro je do tohto nástroja priamo zabudované.povedal Lukáš Štefanko, výskumník spoločnosti Eset zameraný na Android malware.Spoločnosť Eset bola vybraná spoločnosťou Google na základe jej znalostí pri dlhoročnom odhaľovaní škodlivých aplikácií v Obchode Google Play. Vďaka objavu špecifických bankových trójskych koní, spywaru a ransomwaru pomohla spoločnosť identifikovať najsofistikovanejšie hrozby zamerané na mobilné zariadenia s operačným systémom Android.