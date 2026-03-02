|
Pondelok 2.3.2026
Meniny má Anežka
Denník - Správy
Eskalácia napätia Blízkom východe: UNIQA automaticky predlžuje cestovné poistenie uviaznutým cestujúcim až do návratu domov
V súvislosti s napätou bezpečnostnou situáciou v Iráne, Izraeli a v ďalších častiach Blízkeho východu odporúčame všetkým klientom, ktorí plánovali cestovať alebo sa už v danom regióne nachádzajú, ...
2.3.2026 (SITA.sk) - V súvislosti s napätou bezpečnostnou situáciou v Iráne, Izraeli a v ďalších častiach Blízkeho východu odporúčame všetkým klientom, ktorí plánovali cestovať alebo sa už v danom regióne nachádzajú, dôsledne sledovať oficiálne odporúčania Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) pravidelne aktualizuje cestovné odporúčania na: https://www.mzv.sk/. Prosíme klientov, aby ich sledovali a riadili sa nimi. MZVEZ SR vydalo odporúčanie 4. stupňa "necestovať" a odporúča občanom SR opustiť Izrael a palestínske územia: Izrael – cestovné odporúčanie
V dôsledku zrušených letov na Blízkom východe mnohí cestujúci uviazli v destináciách alebo na letiskách dlhšie, než plánovali. UNIQA preto prijala mimoriadne opatrenie: cestovné poistenie všetkých dotknutých klientov automaticky predlžuje až do ich návratu domov.
"Klienti nemusia nič riešiť ani kontaktovať poisťovňu – predĺženie prebehne automaticky a bez poplatkov. Opatrenie platí pre každého, komu sa pobyt predĺžil kvôli zrušenému alebo posunutému letu v dôsledku eskalácie konfliktu na Blízkom východe a mal v čase plánovaného návratu aktívne cestovné poistenie UNIQA. Poistná ochrana tak trvá nepretržite až do bezpečného návratu, vrátane krytia zdravotnej starostlivosti a asistenčných služieb v zahraničí," uviedla hovorkyňa UNIQA Beata Lipšicová
V prípade, že z dôvodu aktuálnych udalostí nedošlo k plánovanému odchodu alebo bol zrušený let (aj do iných destinácií mimo Blízkeho východu) je potrebné najskôr kontaktovať cestovnú kanceláriu, cez ktorú bola zakúpená dovolenka alebo pobyt, alebo leteckú spoločnosť, ak klienti mali zakúpenú samostatnú letenku. Tieto subjekty sú povinné riešiť zrušené alebo zmenené služby podľa platnej legislatívy a vlastných prepravných podmienok. Zrušený let nie je automaticky poistnou udalosťou. Takéto situácie nie sú štandardne kryté cestovným poistením a nie je možné ich ani pripoistiť.
Uzatvorenie poistenia: Podľa poistných podmienok pre cestovné poistenie nie je možné uzatvoriť cestovné poistenie do krajín alebo oblastí, na ktoré MZVEZ SR vydali odporúčanie necestovať alebo opustiť územie. Toto obmedzenie platí na všetky riziká cestovného poistenia.
Vylúčenie poistného krytia: Z cestovného poistenia sú vylúčené poistné udalosti spôsobené vojnovými udalosťami, občianskymi nepokojmi, mierovými misiami, vzburami alebo povstaniami, štrajkami alebo represívnymi zásahmi štátnych orgánov.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Eskalácia napätia Blízkom východe: UNIQA automaticky predlžuje cestovné poistenie uviaznutým cestujúcim až do návratu domov © SITA Všetky práva vyhradené.
