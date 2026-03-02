|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 2.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anežka
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. marca 2026
Slovenská vláda odsudzuje útoky na Blízkom východe, ale zároveň povoľuje prelet amerických bojových lietadiel do Iránu, tvrdí Yar
Tagy: Blízky východ Bojové lietadlá
Slovenská vláda jedným dychom odsudzuje útoky na Blízkom východe, nazýva to inváziou a porušovaním medzinárodného práva, no druhým dychom ...
Zdieľať
2.3.2026 (SITA.sk) - Slovenská vláda jedným dychom odsudzuje útoky na Blízkom východe, nazýva to inváziou a porušovaním medzinárodného práva, no druhým dychom povoľuje podľa medializovaných informácií prelet amerických bojových lietadiel smerom do Iránu cez slovenské územie.
Vyhlásila to europoslankyňa za Progresívne Slovensko Lucia Yar pre televíziu ta3. „Prečo sa toto deje? Prečo SR nereaguje? Prečo SR toto nepovažuje za bezpečnostné otázky a prečo nezasadajú tie zložky štátu, ktoré majú riešiť aj našu energetickú bezpečnosť, aj bezpečnosť tisícok našich ľudí, ktorí ostali uviaznutí napríklad v Dubaji a iných častiach regiónu?“ dodala europoslankyňa.
Súčasne kritizovala aj plánované repatriačné lety. „Prečo SR organizuje repatriáciu z Ammánu (Jordánsko), kde si v pohode kúpite lístok?“ spýtala sa europoslankyňa a pripomenula vyjadrenie šéfa jednej z cestovných kancelárií, ktorý sa vyjadril, že nerozumie, prečo SR organizuje takéto lety.
„Zjavne je opäť na rezortoch chaos a nevieme sa k tomu postaviť tak, ako ostatné krajiny. Navyše, naši najvyšší predstavitelia sa nezúčastňujú týchto debát. Slovenská vláda nikde,“ uzavrela Yar.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská vláda odsudzuje útoky na Blízkom východe, ale zároveň povoľuje prelet amerických bojových lietadiel do Iránu, tvrdí Yar © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyhlásila to europoslankyňa za Progresívne Slovensko Lucia Yar pre televíziu ta3. „Prečo sa toto deje? Prečo SR nereaguje? Prečo SR toto nepovažuje za bezpečnostné otázky a prečo nezasadajú tie zložky štátu, ktoré majú riešiť aj našu energetickú bezpečnosť, aj bezpečnosť tisícok našich ľudí, ktorí ostali uviaznutí napríklad v Dubaji a iných častiach regiónu?“ dodala europoslankyňa.
Súčasne kritizovala aj plánované repatriačné lety. „Prečo SR organizuje repatriáciu z Ammánu (Jordánsko), kde si v pohode kúpite lístok?“ spýtala sa europoslankyňa a pripomenula vyjadrenie šéfa jednej z cestovných kancelárií, ktorý sa vyjadril, že nerozumie, prečo SR organizuje takéto lety.
„Zjavne je opäť na rezortoch chaos a nevieme sa k tomu postaviť tak, ako ostatné krajiny. Navyše, naši najvyšší predstavitelia sa nezúčastňujú týchto debát. Slovenská vláda nikde,“ uzavrela Yar.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská vláda odsudzuje útoky na Blízkom východe, ale zároveň povoľuje prelet amerických bojových lietadiel do Iránu, tvrdí Yar © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Blízky východ Bojové lietadlá
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Fico na oslavy MDŽ v Košiciach letel vládnym špeciálom. Takto vyzerá konsolidácia, konštatovala Holečková – FOTO
Fico na oslavy MDŽ v Košiciach letel vládnym špeciálom. Takto vyzerá konsolidácia, konštatovala Holečková – FOTO
<< predchádzajúci článok
Eskalácia napätia Blízkom východe: UNIQA automaticky predlžuje cestovné poistenie uviaznutým cestujúcim až do návratu domov
Eskalácia napätia Blízkom východe: UNIQA automaticky predlžuje cestovné poistenie uviaznutým cestujúcim až do návratu domov