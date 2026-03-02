Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 2.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Anežka
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

02. marca 2026

Slovenská vláda odsudzuje útoky na Blízkom východe, ale zároveň povoľuje prelet amerických bojových lietadiel do Iránu, tvrdí Yar


Tagy: Blízky východ Bojové lietadlá

Slovenská vláda jedným dychom odsudzuje útoky na Blízkom východe, nazýva to inváziou a porušovaním medzinárodného práva, no druhým dychom ...



Zdieľať
65e85d5ede2f9122835899 676x451 2.3.2026 (SITA.sk) - Slovenská vláda jedným dychom odsudzuje útoky na Blízkom východe, nazýva to inváziou a porušovaním medzinárodného práva, no druhým dychom povoľuje podľa medializovaných informácií prelet amerických bojových lietadiel smerom do Iránu cez slovenské územie.



Vyhlásila to europoslankyňa za Progresívne Slovensko Lucia Yar pre televíziu ta3. „Prečo sa toto deje? Prečo SR nereaguje? Prečo SR toto nepovažuje za bezpečnostné otázky a prečo nezasadajú tie zložky štátu, ktoré majú riešiť aj našu energetickú bezpečnosť, aj bezpečnosť tisícok našich ľudí, ktorí ostali uviaznutí napríklad v Dubaji a iných častiach regiónu?“ dodala europoslankyňa.

Súčasne kritizovala aj plánované repatriačné lety. „Prečo SR organizuje repatriáciu z Ammánu (Jordánsko), kde si v pohode kúpite lístok?“ spýtala sa europoslankyňa a pripomenula vyjadrenie šéfa jednej z cestovných kancelárií, ktorý sa vyjadril, že nerozumie, prečo SR organizuje takéto lety.


„Zjavne je opäť na rezortoch chaos a nevieme sa k tomu postaviť tak, ako ostatné krajiny. Navyše, naši najvyšší predstavitelia sa nezúčastňujú týchto debát. Slovenská vláda nikde,“ uzavrela Yar.


Zdroj: SITA.sk - Slovenská vláda odsudzuje útoky na Blízkom východe, ale zároveň povoľuje prelet amerických bojových lietadiel do Iránu, tvrdí Yar © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Blízky východ Bojové lietadlá
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Fico na oslavy MDŽ v Košiciach letel vládnym špeciálom. Takto vyzerá konsolidácia, konštatovala Holečková – FOTO
<< predchádzajúci článok
Eskalácia napätia Blízkom východe: UNIQA automaticky predlžuje cestovné poistenie uviaznutým cestujúcim až do návratu domov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 