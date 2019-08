Eskalácia obchodného sporu posúva ekonomiku USA bližšie k recesii

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 9. augusta (TASR) - Najnovšia eskalácia obchodného konfliktu medzi USA a Čínou posúva ekonomiku USA bližšie k recesii. Sú o tom presvedčení ekonómovia, ktorých oslovila agentúra Reuters a podľa ktorých americká centrálna banka už v septembri opätovne zníži úrokové sadzby a s ďalšou redukciou príde aj v ďalších mesiacoch.Prieskum uskutočnený medzi ekonómami 6. až 8. augusta ukázal, že pravdepodobnosť skĺznutia USA do recesie v nasledujúcich dvoch rokoch vzrástla na 45 %. V predchádzajúcom prieskume dosiahla 35 %. Pravdepodobnosť z ostatného prieskumu je zároveň najvyššia od prvého prieskumu s touto otázkou v máji 2018.K zhoršeniu už aj tak napätých vzťahov medzi Čínou a USA došlo na začiatku augusta, keď americký prezident Donald Trump rozhodol o zavedení 10-percentných dovozných ciel na čínsky tovar v hodnote 300 miliárd USD (267,90 miliardy eur) ročne. To znamená, že USA budú uplatňovať clá už prakticky na všetok tovar, ktorý sa z Číny dováža.Peking oznámil, že pristúpi k odvetným opatreniam. V pondelok 5. augusta kurz čínskej meny oslabil, pričom prvýkrát prelomil hranicu 7 CNY/USD. Američania následne označili Čínu za menového manipulátora, prvýkrát od roku 1994. V reakcii na kroky Donalda Trumpa a reakcie Číny takmer 70 % z ekonómov oslovených v prieskume uviedlo, že ďalšia recesia hrozí USA omnoho skôr, než sa pôvodne čakalo.Zmenili sa aj očakávania ekonómov, čo sa týka vývoja úrokových sadzieb v USA. Ešte pred pár týždňami počítali s tým, že po znížení úrokových sadzieb v závere júla Fed pristúpi k ďalšej redukcii vo 4. kvartáli.Teraz sa odhad upravil a niektorí ekonómovia očakávajú väčší počet redukcií. K tej prvej by malo dôjsť už v septembri, s ďalšou v rozsahu 25 bázických bodov počítajú v októbri a zníženie úrokových sadzieb očakávajú aj v decembri, pričom tejto redukcii dávajú 40-percentnú šancu.Je však možné, že Fed k tomu nebude chcieť pristúpiť už preto, lebo tak nechtiac poskytne podporu obchodnej vojne, domnieva sa ekonóm Aditya Bhave z Bank of America Merrill Lynch. "Obávame sa vstúpenia do začarovaného kruhu - Fed zníži úrokové sadzby a ekonomika a finančné trhy získajú podporu. To však povedie k ďalšej eskalácii obchodnej vojny, situácia sa zhorší a Fed bude musieť znižovať úrokové sadzby opäť," dodal Bhave.Že sa americká centrálna banka bude chcieť takejto situácii vyhnúť, to už naznačil prezident Federálnej rezervnej banky v St. Louis James Bullard. Ako povedal, centrálna banka nebude znižovať úrokové sadzby po každý raz, keď niekto v súvislosti s obchodnou vojnou niečo vyhlási a trhy na to zareagujú.Čo sa týka prognóz vo všeobecnosti, podľa ekonómov sa najťažšie odhadujú nasledujúce kroky alebo vyhlásenia Donalda Trumpa. "Trump hrá hru na kura. Je presvedčený o tom, že pridávaním sankčných opatrení oslabí čínsku ekonomiku a prinúti tak Peking začať urýchlene konať," povedal analytik z Rabobank Philip Marey. "Dúfa, že nakoniec Číňania ustúpia, zasadnú za rokovací stôl a dajú mu to, čo požaduje," dodal.(1 EUR = 1,1198 USD)