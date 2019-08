CESTUJÚCI, POZOR: Na týchto železničných tratiach budú výluky

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. augusta (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať výlukové práce:V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje strojný výrub porastu zasahujúceho do prechodového prierezu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca RegioJet.V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava koľajového lôžka prvej traťovej koľaje a oprava prístrešku pri nástupištnej hrane číslo 3 na zastávke Bratislava Vinohrady. Práce zrealizujú ŽSR v spolupráci s firmou GEMM. Počas výlukovej činnosti bude zavedené prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti 30 km/h resp. 50 km/h.V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava mostného objektu, oprava geometrickej polohy koľaje, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, údržba trolejového vedenia a odstraňovanie porastov. Práce vykonávajú ŽSR v spolupráci s firmou Novicom.Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.V rámci tejto výluky sa v uvedenom úseku vykoná oprava priecestí s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP1555 v km 351,679 a SP1558 v km 356,049, ktoré ležia na účelovej (poľnej) komunikácií. Práce na priecestiach budú zahŕňať odstránenie starej priecestnej konštrukcie (výdrevy), smerovú a výškovú úpravu koľaje na traťovú rýchlosť, zhutnenie štrkového lôžka, montáž priecestnej konštrukcie, doplnenie a úpravu štrkového lôžka do profilu, zváranie koľajníc, asfaltovanie priľahlých úsekov cestnej komunikácie na priecestí, úpravu terénu v oblasti priecestia, údržbu trolejového vedenia a odstraňovanie porastov. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.Uzávierka priecestia s JIČ SP1555 bude 12. a 13. augusta od 07.00 h do 17.00 h. Priecestie s JIČ SP1558 bude uzavreté 14. a 15. augusta od 07.00 h do 17.00 h. Obchádzková trasa pre uzavreté priecestia nebude zriadená.Informáciu TASR poskytol hovorca ŽSR Michal Lukáč.