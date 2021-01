Eskaláciu napätia je možné očakávať aj na Slovensku, varuje Zábojník

Perfekcionisti nevedeli vyhodnotiť situáciu

Rastúce napätie v spoločnosti

7.1.2021 (Webnoviny.sk) - Bezpečnostné zložky boli nepripravené a pri ochrane Kapitolu zlyhali. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol bezpečnostný analytik a bývalý riaditeľ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Juraj Zábojník Podobná situácia sa podľa neho v USA neodohrala veľmi dlhý čas, preto ju bezpečnostné zložky podcenili a nerátali s tým, že podporovatelia Donalda Trumpa sa uchýlia k násilnému vniknutiu do Kapitolu.„Úrad, ktorý chráni Kongres, nie je úradom na úrovni nejakej súkromnej bezpečnostnej služby, že iba fyzicky chráni budovu. Takéto špeciálne zložky majú aj operatívu a odborníkov, ktorí sledujú a vyhodnocujú situáciu. Preto ma prekvapuje, že takí perfekcionisti, akí sú v USA, nevedeli vyhodnotiť situáciu a neboli na ňu pripravení,“ povedal Zábojník.Ten v minulosti s viacerými bezpečnostnými zložkami v USA aj priamo spolupracoval, napríklad keď americkí politici navštívili bývalé Československo či Slovensko.Zábojník si myslí, že v najbližších hodinách a dňoch bude veľmi dôležité, aby bezpečnostné zložky podnikli také opatrenia, ktoré zabránia opakovaniu situácie.Donald Trump a Joe Biden by podľa neho mali definitívne ukončiť vzájomné konflikty. Veľkú úlohu môžu zohrať aj štátne orgány USA, ktoré by mali „dať bodku“ za voľbami a zodpovedať všetky nejasnosti, ktoré sa v súvislosti s voľbami objavili.Bezpečnostný analytik však upozorňuje, že podobná situácia by sa mohla opakovať aj vo viacerých krajinách Európy. Súčasná pandemická situácia a jej dôsledky podľa neho prispievajú k rastúcemu napätiu v spoločnosti, ktoré v kombinácii s nespokojnosťou ľudí s krokmi politikov môže vyústiť do nepokojov.Za najohrozenejšiu krajinu v Európe považuje Zábojník Francúzsko, kde podľa neho najvýraznejšie vzrastá napätie v spoločnosti. Dodáva, že eskaláciu napätia je možné očakávať aj na Slovensku, kde sa k frustrácii ľudí spôsobenej pandemickou situáciou pripája napätie súvisiace s prípadom úmrtia policajného exprezidenta Milana Lučanského a nespokojnosť s neodbornou komunikáciou či „prešľapmi” vlády.