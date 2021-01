Bratislavské Staré Mesto chce znížiť mobilitu ľudí, obmedzuje činnosť úradu pre verejnosť

Snaha o zníženie mobility ľudí

Obyvatelia budú informovaní

7.1.2021 (Webnoviny.sk) - Bratislavské Staré Mesto vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu a aktuálne nariadenia obmedzuje činnosť miestneho úradu pre verejnosť. V tlačovej správe o tom informoval hovorca mestskej časti Matej Števove. "V záujme zníženia mobility nebude až do odvolania vydávať nové povolenia na ambulantný a trhový predaj," uviedol hovorca a dodal, že Staré Mesto obmedzuje činnosť úradu pre verejnosť na nevyhnutné minimum. Ide o ďalšie z radu opatrení na zníženie mobility obyvateľov. „Chceme tým zvýšiť bezpečnosť a znížiť riziko ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19,“ doplnila starostka mestskej časti Zuzana Aufrichtová Nové žiadosti na ambulantný a trhový bude Staré Mesto vydávať hneď, ako pominú dôvody ustanovené nariadením vlády."Rozhodnutie mestskej časti je naviazané na ustanovenie vlády, ktorým do 24. januára určila obmedzenie pohybu a zákaz maloobchodného predaja okrem presne špecifikovaných výnimiek," vysvetlil hovorca a dodal, že o úprave úradných hodín miestneho úradu bude mestskú časť obyvateľov informovať prostredníctvom komunikačných kanálov Starého Mesta.„Činnosť úradu sa v súčasnosti sústreďuje na zabezpečenie dostatočného počtu mobilných odberných miest v súvislosti s plánovaným otváraním základných škôl po 24. januári a rovnako preverujeme možnosti zapojenia samosprávy do zriadenia vakcinačných centier,“ uzavrela starostka.