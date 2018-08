Eskalujúci obchodný spor Číny a USA poškodzuje nemecké firmy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 2. augusta (TASR) - Eskalujúci spor medzi USA a Čínou zasahuje do biznisu nemeckých firiem v jednej aj druhej krajine. Ukázal to vo štvrtok zverejnený prieskum Nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (DIHK).Americký prezident Donald Trump plánuje zvýšiť dovozné clá na čínske produkty v celkovej hodnote 200 miliárd USD (171 miliárd eur) ročne. Clá, ktoré v súčasnosti USA plánujú uvaliť vo výške 10 %, by sa podľa Trumpa mali zvýšiť na 25 %. Čína už varovala, že ak USA urobia ďalšie kroky obmedzujúce voľný obchod, Peking na to bude adekvátne reagovať.Podľa DIHK prieskum uskutočnený medzi nemeckými firmami pôsobiacimi v Číne ukázal, že zhruba 41 % z nich už pocítilo dôsledky doteraz schválených vyšších ciel pri vývoze do USA a okolo 46 % zaznamenalo vyššie náklady pri dovoze zo Spojených štátov.Čo sa týka nemeckých podnikov s aktivitami na území USA, 57 % uviedlo, že zaznamenalo zhoršenie situácie pri exporte na čínsky trh a až 75 % uviedlo vyššie náklady pri dovoze z Číny.povedal Volker Treier z DIHK. S cieľom vyhnúť sa vyšším nákladom, ktoré nemeckým firmám spôsobujú clá z jednej aj druhej strany, uvažujú mnohé podniky pôsobiace v USA o uzatvorení prevádzok a presunutí svojich aktivít do iných krajín, dodala DIHK.Navyše, prieskum DIHK ukázal, že na americko-čínske obchodné spory doplácajú aj nemecké firmy, ktoré svoje výrobky produkujú na domácom trhu. Dôvodom je ich medzinárodná sieť dodávateľov a fakt, že aj ich zákazníci sú z celého sveta.Jeden aj druhý trh je pre nemecké firmy významný. Nemecké podniky investovali v Číne približne 80 miliárd eur a v USA dokonca okolo 400 miliárd eur. V Číne zamestnávajú zhruba 700.000 a v Spojených štátoch viac než 850.000 ľudí, dodala obchodná komora.