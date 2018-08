Záujem o hypotéky v júni rástol kvôli plánovanému sprísneniu podmienok

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Bratislava 2. augusta (TASR) - Avizované sprísnenie podmienok pri úveroch na bývanie sa v júni podpísalo pod horúčkovitý záujem ľudí na Slovensku. Potvrdili to štatistiky Národnej banky Slovenska (NBS). Ako upozornila spoločnosť Fincentrum, banky poskytli v šiestom mesiaci úvery na bývanie v objeme 1,08 miliardy eur, čo bola druhá najvyššia hodnota v histórii. Priemerná úroková sadzba klesla na 1,42 %, cena hypoték sa tak dostala na doteraz najnižšiu úroveň.Záujem o úvery na bývanie kulminoval pred tým, ako 1. júla vstúpili do platnosti nové opatrenia NBS.tvrdí senior analytik spoločnosti Fincentrum Peter Világi.Objem poskytnutých úverov na bývanie bol podľa jeho slov druhý najsilnejší v histórii po máji 2016. "Vtedy sa pod rekordné výsledky podpísal nový zákon o úveroch na bývanie, ktorý obmedzil poplatok za predčasné splatenie hypotéky na maximálne jedno percento aj mimo výročia fixácie, a spustil tak vlnu refinancovania," priblížil analytik.Cieľom opatrení NBS je obmedziť tempo rastu zadlžovania slovenských domácností a tým aj záujem o hypotéky. Slováci sa totiž zadlžujú najrýchlejšie v Európe. Situáciu si už všíma aj Európska komisia a ratingové agentúry, ktoré na problém rastúceho zadlženia domácnosti opakovane upozorňujú.vysvetlil Világi.Očakávania sprísnenia trhu sa podľa odborníkov doteraz vždy prejavili zvýšeným záujmom o úvery.pripomenul analytik.Zaujímavé bude teraz podľa neho sledovať, ako banky zareagujú na nové pravidlá.očakáva.NBS uvádza, že hneď po 1. júli by sa pri hypotékach ešte nič zásadne zmeniť nemalo. Opatrenia totiž budú nabiehať len postupne. Banky majú napríklad pri DTI (pomer dlhu k ročnému príjmu) dnes výnimku vo výške 20 % zo všetkých úverov. Takýto podiel nových úverov teda ešte novú podmienku nemusí spĺňať, čo zhruba zodpovedá súčasnému stavu trhu.Od 1. októbra potom klesne výnimka na 15 % a od januára budúceho roku na 10 %. Podobne sa bude znižovať i nastavenie LTV, teda podielu hodnoty nehnuteľnosti financovanej úverom. Podľa analytika by sa opatrenia NBS mali naplno prejaviť až v druhej polovici budúceho roka. Je teda pravdepodobné, že záujemcovia o úvery nájdu na trhu zaujímavé ponuky ešte aj v súčasnosti.