ESĽP apeloval na Rusko, aby Sencovovi umožnilo nemocničnú liečbu

Na archívnej snímke z 21. júla 2015 Oleg Sencov v súdnej sieni v Rostove na Done. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg 25. júla (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyzval v stredu Rusko, aby uväznenému ukrajinskému filmárovi Olehovi Sencovovi umožnilo prístup k lekárskej starostlivosti v nemocničnom zariadení. Súdna inštitúcia Rady Európy so sídlom v Štrasburgu prijala v tejto súvislosti predbežné opatrenie, ktorého obsah by ruská strana vzhľadom na členstvo v tejto organizácii mala realizovať v praxi.K podobnému kroku sa sudcovia ESĽP uchyľujú iba ojedinele, a to v prípadoch, že sťažovateľom hrozí nenapraviteľná ujma. Tentoraz sa tak stalo na podnet právneho zástupcu ukrajinského umelca.ESĽP súčasne požiadal v stredu Sencova, aby ukončil hladovku a akceptoval opatrenia na záchranu jeho života, vyplýva zo správy tlačovej agentúry DPA.Medzinárodne uznávaný režisér Sencov sa nachádza v ruskom väzení od 24. mája 2014, keď ho zadržali na Kryme. V roku 2015 ho v kontroverznom procese odsúdili na 20 rokov väzenia za prípravu teroristických útokov na tomto Ruskom anektovanom polostrove. Sencov už viac ako dva mesiace pokračuje v hladovke za prepustenie približne 70 ďalších väznených Ukrajincov.Sencovova matka požiadala ešte na sklonku júna o milosť pre syna ruského prezidenta Vladimira Putina.