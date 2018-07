Petržalka chce poskytnúť školským pracovníkom finančné príspevky

Na snímke prázdna trieda v škole, ilustračné foto. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 25. júla (TASR) – Zatraktívniť prácu v petržalských základných (ZŠ) a materských školách (MŠ) chce samospráva bratislavskej mestskej časti pomocou náborových príspevkov. TASR o tom informoval Miestny úrad Bratislava-Petržalka.uviedla petržalská samospráva.Petržalka sa snaží touto cestou zabezpečiť chýbajúcu pracovnú silu a zvýšiť záujem o nástup nových zamestnancov.Pedagogický pracovník, vedúci pedagogický zamestnanec MŠ a vychovávateľka školského klubu detí ZŠ by si tak mohli polepšiť o 750 eur, hlavný či pomocný kuchár v MŠ a ZŠ alebo vedúci školskej jedálne o 650 eur. Zamestnancom v prevádzke školskej jedálne MŠ, pomocnej sile v ZŠ a upratovačkám zariadení by pripadlo 550 eur.Najväčší problém s nedostatkom zamestnancov majú materské školy. Pre školský rok 2018/2019 mestská časť eviduje 11 chýbajúcich pracovných síl do školských jedální, 9 chýbajúcich učiteliek, 3 kuchárky a 2 upratovačky.Informácie o pracovných pozíciách uverejňuje mestská časť pravidelne na svojej webovej stránke.