ESĽP nariadil Taliansku zaplatiť Knoxovej odškodné 18.000 eur

Štrasburg 24. januára (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vo štvrtok v Štrasburgu oznámil, že Taliansko neposkytlo náležitú právnu pomoc americkej občianke Amande Knoxovej. Tú taliansky súd v roku 2015 oslobodil od obvinenia z vraždy svojej spolubývajúcej, Britky Meredith Kercherovej.ESĽP vo svojom verdikte Taliansku nariadil, aby Knoxovej zaplatilo 18.400 eur ako odškodné a náhradu za súdne trovy.Štrasburský súd súčasne konštatoval, že počas prešetrovania prípadu nenašiel žiadny dôkaz o neľudskom alebo ponižujúcom zaobchádzaní polície s Knoxovou, ako to sťažovateľka tvrdila vo svojom podaní pre ESĽP.Knoxovej sťažnosť sa týkala udalostí z noci 6. novembra 2007, keď po náleze tela svojej spolubývajúcej celú noc vypovedala na polícii.Američanka Knoxová tvrdí, že vyšetrovatelia ju najmenej dvakrát udreli do hlavy a nútili vypovedať napriek tomu, že bola vyčerpaná a nebola ani schopná odporu. Neposkytli jej ani nezávislého a profesionálneho tlmočníka, len policajného zamestnanca, ktorý ju miesto tlmočenia nabádal, aby siPočas tohto výsluchu Knoxová vyslovila podozrenie, že Kercherovú mohol zavraždiť bývalý manažér v pube, kde Američanka pracovala. Muža zadržali, ale neskôr bez vznesenia obvinenia prepustili. Prokurátor následne obvinil Knoxovú za krivé svedectvo.Američanka, ktorá bola v Taliansku na výmennom študentskom pobyte, bola v roku 2009 odsúdená na 26 rokov odňatia slobody za sexuálny útok na Kercherovú a jej vraždu. Jej spoluobžalovaný Raffaele Sollecito bol odsúdený na 25 rokov väzenia.Odvolací súd v roku 2011 však ju i Sollecita uznal za nevinných. O tri roky neskôr boli Sollecito a Knoxová znova odsúdení najvyšším súdom, a to na 25 a 28,5 roka väzenia. V roku 2015 ich však taliansky najvyšší odvolací súd definitívne zbavil viny.