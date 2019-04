ESĽP povolil vyhostenie Alžirčana odsúdeného za účasť na terorizme

Európsky súdny dvor pre ľudské práva (ESLĽP), archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Štrasburg 29. apríla (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v pondelok rozhodol, že Francúzsko môže vyhostiť Alžírčana usvedčeného z terorizmu, keď súdna inštancia Rady Európy odmietla tvrdenia tohto muža, že v rodnom Alžírsku bude čeliť mučeniu alebo neľudskému zaobchádzaniu.Tlačová agentúra AFP uviedla, že muž označený iniciálkami A. M. žil legálne vo Francúzsku v čase, keď ho odsúdili na šesť rokov väzenia za účasť na sprisahaní vedúcom k spáchaniu teroristických činov. V rozsudku z roku 2015 sa uvádza, že poskytoval peniaze a zariadenie na nočné videnie džihádistom z organizácie al-Káida v islamskom Maghribe (AQIM). Francúzske súdy mu okrem toho nariadili opustiť krajinu. Obvinený využil možnosť odvolať sa na Európsky súd pre ľudské práva so sídlom v Štrasburgu.Podľa zistení ESĽP však neexistujúdomnievať sa, že by A. M. mal byť v alžírskom väzení vystavený neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu. Zdroj z prostredia súdu tiež potvrdil, že ide o prvý prípad, keď súdna inštancia Rady Európy povolila vyhostenie podozrivého z terorizmu do Alžírska, teda do krajiny, kde organizácie na ochranu ľudských práv obviňujú vládu z brutálnych zásahov proti islamistom, ktoré sa dejú od ukončenia krvavej občianskej vojny v 90. rokoch.uviedol nemenovaný zdroj z ESĽP pre AFP. Štrasburský súd vlani povolil Francúzsku vyhostiť salafistického kazateľa z Marseille do Alžírska po tom, ako jeho mešitu zatvorili pre obvinenia zo šírenia nenávistných prejavov. Vyhostený moslimský duchovný však nebol odsúdený za obvinenia z terorizmu ako A. M.AFP pripomenula, že Francúzsko v posledných rokoch - po vlne smrteľných džihádistických útokov, ktoré začali v januári 2015 - zintenzívnilo vyhosťovanie zradikalizovaných cudzincov.(spravodajca TASR Jaromír Novak)