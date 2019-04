Slovensko patrí k európskym krajinám s najväčším výskytom kliešťovej encefalitídy. V počte očkovaní patríme medzi posledných

Nenápadné ochorenie sa môže skončiť tragicky

Infekcia ohrozuje veľkú časť Slovenska

Najlepšou prevenciou je očkovanie

Najohrozenejší sú ľudia v strednom veku a muži

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 29. apríla (WebNoviny.sk) - Posledný aprílový týždeň je vo svete známy ako World Imunization Week (Svetový imunizačný týždeň). Pripomína potrebu prevencie proti nebezpečným ochoreniam. Okrem iných aj proti kliešťovej encefalitíde, ktorá napáda centrálny nervový systém.[1] Po lymskej borelióze je druhým najrozšírenejším infekčným ochorením prenášaným kliešťom na Slovensku. V rámci Európy zasa vedieme v počte prípadov kliešťovej encefalitídy, spôsobenej konzumáciou nepasterizovaných mliečnych výrobkov. Od roku 1951 nebolo v nijakej európskej krajine toľko ľudí, nakazených týmto spôsobom, ako práve u nás.[2] Napriek tomu je zaočkovaných menej ako 10 % Slovákov tvrdí doc. MUDr. Mária Štefkovičová.Kliešťová encefalitída je akútne horúčkovité ochorenie, ktoré postihuje centrálny nervový systém. Spôsobuje zápal mozgových blán a mozgu.1 V rozmedzí rokov 2007 až 2016 ním bolo na Slovensku nakazených 1021 ľudí.2 Len v roku 2018 sme u nás mali 156 prípadov. Najväčšou hrozbou pri kliešťovej encefalitíde je, že sa v počiatkoch ťažko identifikuje, a to najmä u detí. „Kliešťová encefalitída má dve fázy. Prvá sa začína do týždňa po nakazení. Vznikajú chrípkové príznaky, človek je unavený, malátny, môže pociťovať bolesti kĺbov a mať pocity na zvracanie, prípadne môže byť citlivý na svetlo“ vysvetľuje doc. MUDr. Mária Štefkovičová, hlavná odborníčka hlavného hygienika Slovenskej republiky z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne.Pokročilejšie štádium, ktoré sa vyskytne približne u 35 až 58 % infikovaných ľudí, už spôsobuje vážnejšie zdravotné komplikácie.[3]"Keď sa vírus dostane do mozgu, začnú sa objavovať neurologické príznaky. Silné bolesti hlavy, nekoordinované pohyby očí, tras končatín, zášklby v tvári, pomalá, monotónna a nezrozumiteľná reč, dezorientácia či obrna," dopĺňa hlavná odborníčka hlavného hygienika SR. Približne jeden z 50-tich ľudí nakazených kliešťovou encefalitídou v dôsledku ochorenia zomrie.1 "To predstavuje od pol percenta až do dvoch percent prípadov. Navyše, 26 % až 46 % pacientov môže mať dlhodobé následky", pokračuje pani docentka Mária Štefkovičová.Kliešťovú encefalitídu spôsobujú dva faktory. "Najviac prípadov, 56 %, vzniká v dôsledku poštípania kliešťom. Až 17 % ľudí sa nakazí alimentárne, teda konzumáciou nepasterizovaných mliečnych výrobkov. Najmä z kozieho mlieka. Zvyšok sú prípady, pri ktorých nevieme, ako k nakazeniu došlo," vysvetľuje hlavná odborníčka hlavného hygienika SR.Kliešťová encefalitída je hrozbou najmä v takzvaných endemických oblastiach, kde majú kliešte najlepšie podmienky pre život. "Tento živočích totiž musí mať pre svoj vývoj špecifickú vlhkosť, nadmorskú výšku, teplotu a tiež prítomnosť zvierat, na ktorých môže parazitovať," hovorí Mária Štefkovičová. Endemické oblasti sa nachádzajú na veľkej časti Slovenska, oblasť výskytu infekčného ochorenia predstavuje takmer dve tretiny nášho územia. [4] Výskumy ukazujú, že kliešťová encefalitída je najrozšírenejšia v Trenčianskom kraji, odkiaľ pochádza 38,4 % všetkých prípadov. Druhý najčastejší výskyt, 26,6 %, bol zaznamenaný v Žilinskom kraji a tretím najohrozenejším krajom je Banskobystrický, s podielom 19,2 %.2Existuje niekoľko spôsobov, ako sa chrániť pred kliešťovou encefalitídou. Po každej turistike či športovaní v prírode sa odporúča prehliadka tela na prítomnosť kliešťa. Do prostredia lesa či do trávnatých oblastí je ideálne nosiť dlhý odev a používať repelent proti hmyzu.1„Tiež si treba dávať pozor na konzumáciu nepasterizovaných mliečnych výrobkov, najmä z endemických oblastí. Najúčinnejšia prevencia je však jednoznačne očkovanie,“ vysvetľuje hlavná odborníčka hlavného hygienika SR a dopĺňa: „Ide o ideálny preventívny nástroj, ktorý chráni najlepšie zo všetkých mechanizmov. Očkovanie totiž vytvára špecifické protilátky, ktoré okamžite rozpoznajú vírus, naviažu sa naň a nedovolia mu, aby sa v tele množil a rozvinul zápalový proces v mozgu.“ Napriek tomu Slovensko patrí medzi krajiny s najnižším podielom zaočkovanosti v Európskej únii. „Pritom až takmer pol milióna nášho obyvateľstva žije v endemických oblastiach, teda v ohniskách kliešťovej encefalitídy,“ vysvetľuje Mária Štefkovičová jednu z hlavných príčin častého výskytu infekcie.Najrizikovejšiu skupinu tvoria ľudia od 50 do 60 rokov. "Je to časť populácie, ktorá veľmi často a rada pracuje na záhrade alebo chodí do prírody, ale ich imunita už nie je tak efektívna, ako u mladých ľudí. To je dôvod, prečo mávajú ťažší priebeh ochorenia. Výnimočný pozor by si mali dávať aj ľudia s poruchami imunitného systému. Kliešťovou encefalitídou sa tiež nakazí viac mužov ako žien, pretože častejšie pracujú vonku", upozorňuje hlavná odborníčka hlavného hygienika SR. Nakazenie hrozí najmä lesným robotníkom, poľnohospodárom, pracovníkom v národných parkoch a prírodných rezerváciách či turistickým sprievodcom. Na niektoré povolania sa vzťahuje povinné alebo odporúčané očkovanie proti kliešťovej encefalitíde, vrátane možného nároku na preplatenie nákladov za očkovanie zamestnávateľom. Špecifikuje ich a podmienky upravuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z roku 2008. [5][1] World Health Organization (WHO) Regional Office for Europe & European Centre for Disease. Tick-borne encephalitis in Europe. Dostupné na internete: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/healthtopics/vectors/world-health-day-2014/Documents/factsheet-tick-borne-encephalitis.pdf. Accessed: March 2019[2] Štúdia: Slovakia reports highest occurrence of alimentary tick-borne encephalitis in Europe: Analysis of tick-borne encephalitis outbreaks in Slovakia during 2007–2016, publikácia Travel Medicine and Infectious Disease , Volume 26, November–December 2018, Pages 37-42[3] Kaiser R. Tick-borne encephalitis. Infect Dis Clin North Am. 2008;22(3):561-75.[4] Štúdia: Prvý známy prípad kliešťovej encefalitídy s pozitívnou klinickou symptomatológiou udojčaťa na Slovensku, MUDr. Jana Kerlik, PhD., doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD., MUDr. Gabriela Košecká[5] Vyhláška Ministerstva zdravotníctva 585 / 2008 Z. z. Dostupné na internete: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/585/20120101 Inzercia