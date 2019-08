ESĽP: Ruské úrady ohrozili právnika Magnitského na živote

Na archívnej snímke portrét Sergeja Magnitského, ktorý zahynul vo väznici. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg 27. augusta (TASR) - Neschopnosť Ruska zabezpečiť primeranú zdravotnú starostlivosť väznenému právnikovi Sergejovi Magnitskému mohla viesť k jeho smrti v roku 2009. Konštatoval to v utorok Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP).Nariadil tiež Rusku, aby vyplatilo Magnitského vdove a matke odškodné 34.000 eur.Súd konštatoval, že ruské úrady, ktoré mali na starosti Magnitského zdravotné problémy,. Podľa súdu to, ako Rusko postupovalo v prípade jeho väzby, smrti a posmrtného odsúdenia, bolo porušením jeho práv.Ruská prezidentská komisia uviedla, že Magnitskému odopierali zdravotnú starostlivosť a bili ho. Nikoho za to neodsúdili, pripomína agentúra AP.Magnitskij sa dostal do väzenia po tom, ako obvinil skupinu vysokopostavených úradníkov z miliardových machinácií na úkor fondu Hermitage Capital a ruského štátneho rozpočtu. Posmrtne ho odsúdili za daňové úniky.Magnitského prípad mal na Západe veľkú odozvu a Rusko zaň čelilo veľkej kritike. Americký Kongres v roku 2012 schválil tzv. Magnitského zákon, aby takto potrestal ruských predstaviteľov zapletených do prípadov porušovania ľudských práv.