Irán: Pracovníčka Britskej rady strávi vo väzení 10 rokov

Teherán 27. augusta (TASR) - Odvolací súd v Iráne potvrdil desaťročný trest odňatia slobody v prípade pracovníčky britskej kultúrnej inštitúcie Britská rada (British Council), ktorej aktivity opísal hovorca iránskeho súdnictva ako. Aras Amiríovú, Iránku žijúcu v Londýne, zadržali iránske orgány v roku 2018, keď prišla do svojej vlasti navštíviť príbuzných.Informovala o tom v utorok tlačová agentúra AFP, ktorá však nespomenula, z akého činu bola Amíríová obvinená. Podľa staršej správy stanice BBC išlo oIránu, pričom tamojšie súdnictvo tvrdí, že sa priznala k spolupráci s britskými spravodajskými službami. Britská rada obvinenia voči svojej pracovníčke dôrazne odmietla.Iránsky portál Mizan Online citoval vyjadrenie hovorcu iránskej justície Gholámhosejna Esmáílího, podľa ktorého si Amíríová uvedený trest. "Túto osobu... sme identifikovali pre jej kultúrnu infiltráciu do spoločnosti prostredníctvom umenia a jej rozšírených aktivít," povedal hovorca.Mizan Online podľa AFP informoval aj o pôvodnom rozsudku v prípade Amíríovej z 13. mája, keď uviedol, že odsúdená sa. Esmáílí sa vtedy takisto vyjadril, že táto pracovníčka Britskej rady bola poverená tvorbou a riadením projektov kultúrnej "infiltrácie".Iránske úrady už pred viac než desaťročím nechali uzavrieť pobočku Britskej rady v Teheráne, ktorá podľa Esmáílího vyvíjala. Najnovší rozsudok bol oznámený v čase zvýšeného napätia medzi Iránom a Britániou v súvislosti so zadržaním iránskeho tankera v Gibraltári zo začiatku júla.Iránske súdnictvo informovalo v utorok aj o verdikte v prípade dvojice obvinenej zo špionáže pre Izrael. Jedna z týchto osôb má dvojaké iránsko-britské občianstvo. Podľa vyhlásenia prevzatého AFP ide o ženu identifikovanú ako Anúše Ašúríová, ktorá má spolu s Iráncom Alím Džoharím stráviť vo väzení desať rokov.