Ešte šetrnejšie, rýchlejšie a pohodlnejšie – nové práčky a sušičky Miele 

Špičkové modely novej generácie W2 a T2 nesú názov "Nova Edition"



Šetrné pranie bez kompromisov vďaka bubnu InfinityCare s voštinovou štruktúrou



Unikátny dizajn zameraný na intuitívne ovládanie a flexibilitu



Perte udržateľne a tak často, ako chcete - vďaka SmartMatic

Maximálne pohodlie pri sušení s T2 Nova Edition

Nadčasový dizajn v kombinácii s intuitívnym ovládaním



Zjednodušený, elegantný ovládací panel je celý tvorený tmavým pravým sklom vo farbe "BlackEffect".



Otvor dokonale zladených sklenených dvierok je o 25 % väčší, čo robí spotrebič pohodlnejším pri plnení, najmä pri vkladaní veľkých kusov bielizne, ako sú župany, prikrývky alebo závesy.



Nový koncept osvetlenia AmbientLight vytvára atmosférické akcenty a jeho špeciálna užívateľská navigácia uľahčuje ovládanie.



Nové ovládanie M Touch PRO navyše uľahčuje ovládanie spotrebiča, pretože je väčšia ako jeho predchodcovia, má intuitívne dotykové a posuvné funkcie a plnofarebný displej.



Ďalšou užitočnou komfortnou funkciou, ktorú milovníci Miele poznajú zo súčasného radu vstavaných prístrojov, teda generácie 7000, je MotionReact: vďaka pohybovému senzoru sa prístroj automaticky zapne, akonáhle sa k nemu priblížite. Dvierka sa otvárajú jemným dotykom (ComfortOpen). Obe funkcie sa ukazujú ako nesmierne praktické, najmä keď nesiete v oboch rukách plný kôš s bielizňou.



Nové práčky a sušičky Miele sú samozrejme taktiež testované na dobu životnosti až 20 rokov. V závislosti od modelu dosahuje W2 Nova Edition energetickú účinnosť A alebo A -20 %. T2 Nova Edition patrí do energetickej triedy A+++ -10 %.



30.10.2024 (SITA.sk) -V roku 2001 Miele predstavilo svoj legendárny bubon s voštinovou štruktúrou a jemným dierovaním, čo umožnilo bielizni hladko kĺzať po jemnom vodnom filme. Táto inovácia zásadne zmenila spôsob starostlivosti o bielizeň. Patentovaná a niekoľkokrát vylepšená technológia, zostáva dodnes jedinečná. Teraz prichádza ďalší inovatívny skok – vo forme bubna Miele InfinityCare s voštinovou štruktúrou, prvého bubna na svete bez naberacích rebier. V súvislosti s tým treba pochopiť, že jeho hlavným účelom je viesť a premiešavať bielizeň, aby sa pri otáčaní bubna nepohybovala len vo vode s pracím prostriedkom. Tento pohyb ale zároveň zvyšuje mechanické zaťaženie bielizne a časom skracuje životnosť tkanín."To je dôvod, prečo naši inžinieri mnoho rokov usilovne pracovali na odstránení naberacích rebier," hovorí Dr. Arnt Vienenkötter, Senior Vice Prezident segmentu starostlivosti o bielizeň v skupine Miele. Aby bolo zaistené, že bielizeň bude vypraná rovnako účinne ako vždy, vyvinulo Miele novú techniku prania za pomoci AI. Nová technika, ktorá je v procese patentovania, prispôsobuje pohyb bubna bielizni pri každom praní. To znamená, že bielizeň sa účinne obracia pomocou kyvadlového pohybu, ale bez mechanického obehu v rebrách bubna. V závislosti od typu a veľkosti náplne je pohyb buď rýchly a dynamický, alebo obzvlášť pomalý a jemný. "To zaisťuje hygienické pranie bielizne aj bez rebier a maximalizuje životnosť aj tých najjemnejších tkanín," dodáva Arnt Vienenkötter. Výraznými prvkami nového dizajnu sú výrazne väčšie a trojrozmerné, avšak hladko zaoblené súčasti, ktoré Miele nazýva "kráľovské voštiny" kvôli ich zvláštnej úlohe. Na každom bubne je šesť týchto voštín, ktoré okrem iného pomáhajú jemne pohybovať bielizňou.Určite to poznáte: práčka nie je ani zďaleka plná a vaše svedomie vám hovorí, aby ste s praním počkali ešte deň alebo dva. V konvenčných pracích programoch dosahuje známa funkcia automatického rozpoznania náplne svojich limitov, najmä pri malých dávkach, čo znamená, že spotreba elektriny a vody na kilogram bielizne výrazne vzrastá.Túto dilemu rieši SmartMatic, inovatívny automatický program od Miele pre všetky bavlnené a ľahko udržiavateľné tkaniny, ktoré je možné prať pri teplotách od 30 ˚C. SmartMatic prekonáva súčasné funkcie rozpoznania náplne a zaisťuje trvalo konzistentnú spotrebu vody, energie a – pri použití automatického dávkovania TwinDos – pracieho prostriedku na kilogram bielizne."Odteraz môžu naši zákazníci prať kedykoľvek chcú bez toho, aby museli premýšľať o optimálnej náplni. Pranie bielizne nebolo nikdy také jednoduché," hovorí Arnt Vienenkötter. SmartMatic je k dispozícii exkluzívne v Miele, a to iba u nového vlajkového modelu W2 Nova Edition.Exkluzívnym komfortným prvkom nového vlajkového modelu sušičky je funkcia QuickPowerDry, ktorá umožňuje usušiť až 4 kilogramy bielizne iba za 49 minút. To je možné vďaka prídavnému efektívnemu vykurovaciemu modulu inštalovanému na zadnej strane sušičky vo vykurovacom kanáli. Modul sa aktivuje pri spustení programu a skracuje fázu ohrevu približne o 50 %.Aj tu Miele píše novú kapitolu svojho úspešného príbehu šetrnej starostlivosti o bielizeň. Spoločnosť uviedla na trh prvý program na pranie vlny už v roku 1997 a teraz predstavuje jeho ekvivalent aj pre sušičky. V novom programe WoolDry umožňuje zvýšená rýchlosť bubna, aby jemné vlnené odevy zostávali blízko steny bubna, čím sa zabráni neustálemu "padaniu" odevov. Tým sa bielizeň uchráni pred dodatočným mechanickým zaťažením, ktoré v kombinácii s vlhkosťou a teplom môže spôsobiť plstnatenie a zrážanie jemných odevov. Až 1 kilogram najjemnejších vlnených odevov je sušený tak šetrne, že zostáva hebký a nadýchaný.Pokiaľ ide o dizajn nových práčok a sušičiek, Miele zostáva verné svojmu záväzku k dokonalosti a prémiovej kvalite. Na prvý pohľad zaujme nový dizajn prednej časti oboch spotrebičov svojou nadčasovou eleganciou, moderným a intuitívnym ovládaním a zameraním na všetko podstatné: