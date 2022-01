Ešte väčšia Tricklandia prináša komiksový zážitok

Neuveriteľné putovanie po Slovensku

Unikátne spojenie ľudovej architektúry a rozšírenej reality

Staňte sa komiksovým superhrdinom

Jedna appka pre Tricklandiu aj Poliankovo

Naozaj pre každého

Svoj vstup si rezervujte vopred

5.1.2022 (Webnoviny.sk) - Medzinárodne ocenená galéria Tricklandia nezaháľa a pre svojich návštevníkov opäť pripravila množstvo noviniek. Jednou z nich je plocha na ktorej si vychutnáte jednotlivé expozície. Tricklandia narástla na 1 000 m² a pribudlo jej celé jedno podlažie. Vo vynovených priestoroch uvidíte staré známe trickartové obrazy, ale aj úlne novú expozíciu COMICS.Galéria je zážitková a vo svojej expozícii využíva umenie trickartu a optických ilúzií. Môžete sa tešiť na trickartové obrazy, rozšírenú realitu, antigravitačné miestnosti aj najkrajšie zrkadlové bludisko v strednej Európe. Jednotlivé expozície sú tak prepracované, že nebudete veriť vlastným zmyslom. Expozícia vychádza z námetov slovenských ľudových povestí, rozprávok, ale aj z reálií obcí a zámkov. Prechádzka galériou je akýmsi fantazíjnym putovaním po Slovensku ako ho nepoznáte.V roku 2020 Tricklandia predstavila novinku, tzv. Tajuplnú expozíciu. V nej sa príbeh obrazu mení priamo pred očami diváka v závislosti od svetla, ktoré dielo osvetľuje. Kúzlo spočíva vo využití dvojitej expozície. Ten istý obraz vidíte inak pod červeným a inak pod modrým svetlom. Tricklandia ako prvá galéria na svete použila metódu dvojitej expozície v spojení s trickartom. Inšpiráciou pre vznik Tajuplnej expozície bola tvorba slovenského výtvarníka, žiaka Albína Brunovského, Miroslava Matuščina.Tvorcovia Tricklandie nadviazali na Tajuplnú expozíciu aj tento rok a pre návštevníkov pripravili výstavu ilustrácií Miroslava Matuščina pod názvom Expedícia TRAGARE, ktorá sa zameriava na pôvodnú ľudovú architektúru. Výstava je doplnená o rozšírenú realitu vďaka čomu dokáže osloviť aj mladších návštevníkov.Ďalšou novinkou je expozícia COMICS, ktorá pobaví malých aj veľkých. Maľby v miestnostiach sú výrazne inšpirované komixovou tvorbou a vy sa tak na malú chvíľu môžete preniesť do farebného sveta plného bubliniek a komiksových okienok.Pred vstupom do bežnej galérie je nutné vypnúť si telefón. V Tricklandii to neplatí. Naopak! Vyzbrojte sa smartfónom s foťákom a užite si zábavu pri jednotlivých obrazoch. Okrem príjemne stráveného času získate aj suvenír v podobe originálnych fotiek. Pre plnohodnotný zážitok z výstavy je potrebné stiahnuť si bezplatnú aplikáciu (môžete tak urobiť priamo pri vstupe do galérie). Aplikáciu je možné využiť aj v galérii Poliankovo, ktorá sa nachádza v Tatranskej Polianke.Znie to ako klišé, ale je to tak. Tricklandia je ideálnym miestom pre celú rodinu. Je jedno, či máte doma škôlkara, tínedžera alebo starých rodičov. Vďaka rôznorodej expozícii si v nej každý nájde to svoje, či už sú to prekrásne maľby, pózovanie pred objektívom, nádherné zrkadlové bludisko alebo boj s gravitáciou.Pred príchodom do Tricklandie je potrebné si rezervovať vstup na konkrétny dátum aj čas. Vstupy bez rezervácie vopred, žiaľ, nie sú možné, a to z kapacitných ako aj bezpečnostných dôvodov. Rezervácie aj cenník nájdete na www.tricklandia.sk Informačný servis