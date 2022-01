Remišová chce návrat k normálnemu životu a žiada, aby boli v režime OP aj kultúrne a športové podujatia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.1.2022 - Otvorené v režime OP by mali byť nielen reštaurácie a prevádzky, ale mali by sa uvoľniť aj pravidlá pre kultúrne a športové podujatia. Uviedla to vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.Podľa nej nemôžeme žiť v neustálom cykle opakujúcich sa obmedzení ekonomiky a zatvárania kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií v strachu pred pandémiou ochorenia COVID-19. Aj preto strana podporila otvorenie škôl v riadnom termíne.Spoločnosť sa musí podľa Remišovej prispôsobiť a ľudia musia využívať výdobytky vedy.„Slovensko nemôže byť rukojemníkom ľudí, ktorí sa slobodne rozhodli, že sa nedajú zaočkovať a nebudú chránení pred ťažkým priebehom choroby,” uviedla Remišová.Pripomenula, že v roku 2022 je situácia zásadne iná ako bola na začiatku pandémie. Dnes máme podľa jej slov k dispozícii vedecké poznatky a vakcínu, ku ktorej má každý občan na Slovensku neobmedzený a bezplatný prístup.„Využili sme všetky dostupné motivačné nástroje a je čas vrátiť sa k normálnemu životu,” dodala na záver.