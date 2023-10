Eštok sa tvári, že koná podľa zákona. V skutočnosti sa však podľa Šimečku riadi príkazmi Fica

Neprinesie to nič dobré

Úbohý proces odvolania

27.10.2023 (SITA.sk) - Hoci sa Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) tvári, že koná podľa zákona, v skutočnosti koná ako na príkaz Roberta Fica Smer-SD ). Uviedol to predseda hnutia Progresívne Slovensko a podpredseda Národnej rady SR Michal Šimečka . Reagoval tak na kroky nového ministra vnútra Šutaja Eštoka.„Za prvé dva dni odvolal policajného prezidenta Štefana Hamrana aj oboch viceprezidentov, a mimo služby postavil vyšetrovateľa Jána Čurillu a jeho kolegov. Zemetrasenie v policajnom zbore naozaj neprinesie ani lepšiu bezpečnosť a ochranu ľudí na Slovensku, ani lepšie vyšetrenie všetkých korupčných káuz. Jediné, čo to prinesie, je demonštrácia moci a lepší spánok tým, ktorí by mali čeliť spravodlivosti,” uviedol Šimečka.Šimečku na tejto situácii mrzí ešte jedna vec, a to pokračujúca degradácia slovenskej politickej kultúry.„Odvolať policajného prezidenta tri dni predtým, ako mu na vlastnú žiadosť končí služobný pomer, spraviť to bez osobného stretnutia, a zo dňa na deň ho preveliť na druhý koniec republiky, je úbohé a dospelí politici by takto konať nikdy nemali,” uzavrel Šimečka.