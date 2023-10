Matovičovo hnutie parazituje na transparentnosti, MySlovensko podalo žiadosť na preskúmanie zmeny názvu

prokurátorovi SR o preskúmanie zmeny názvu politického hnutia OĽaNO a priatelia na nový názov hnutia Slovensko.

Prezentácia Matoviča ako predsedu Slovenska

Urobil tak predseda strany Štefan Panenka , ktorý navrhuje, aby generálny prokurátor podal protest proti rozhodnutiu Ministerstva vnútra SR o danej zmene názvu.

Dôvodom je možná zámena názvu politických strán Slovensko a MySlovensko.

Novelizácia zákona o politických stranách

27.10.2023 (SITA.sk) - Politická strana MySlovensko podala žiadosť generálnemu„Oveľa závažnejšia je však otázka zneužitia zaužívaného skráteného názvu Slovenskej republiky. Názov Slovensko je skrátený, krátky tvar Slovenskej republiky, čo vyplýva priamo z Ústavy SR, kde okrem iného sa v preambule uvádza aj „národ slovenský“," uviedol Panenka s tým, že aj z tohto dôvodu Ministerstvo vnútra SR nemalo túto zmenu odsúhlasiť.Ako strana MySlovensko ďalej informovala, prezentácia predsedu hnutia Slovensko, že je predsedom Slovenska je zavádzajúca a môže vyvolať fiktívny dojem, že predseda politickej strany je predsedom štátneho útvaru SR.„Ide o nekalé reprezentovanie, parazitovanie na transparentnosti, o úmysel vyvolať zámenu, že ide o nejakého oficiálneho predstaviteľa štátu s cieľom získať dôveru, čo je zavádzajúce. Ide o riziko zámeny, že nominant politickej strany bude vystupovať ako predstaviteľ zvrchovaného štátu," uviedla strana MySlovensko.Zároveň vyzvala parlamentné strany, aby prijali takú novelizáciu Zákona o politických stranách, kde sa jednoznačne vylúči používanie oficiálnych, ako aj skrátených názvov štátu, miest, obcí a štátnych inštitúcií bez prídavkov, ktorej cieľom je zabránenie zameniteľnosti s oficiálnymi názvami a ich zaužívanými skratkami.„Na jednej strane ma teší, že sme mohli byť inšpiráciou pre silne marketingové hnutie OĽaNO, ktoré začalo v marketingu používať zámeno ‚My‘. Ešte zaujímavejšie je, že v septembri boli doručené do domácnosti noviny OĽaNO v ktorých sa píše, že OĽaNO robí Zmluvu so Slovenskom. Ide pravdepodobne o neuveriteľnú zhodu náhod s formuláciou, ktorú od svojho vzniku používa strana MySlovensko a má to uvedené aj na webovej stránke myslovensko.sk," vysvetlil Panenka.Uuzavrel s tým, že vo finále je neprijateľné zneužitie názvu našej krajiny Slovensko s politickým hnutím a verí, že buď generálny prokurátor, alebo priamo poslanci zasiahnu a zmenia zákon, aby čistý názov Slovensko alebo Slovenská republika nemohol byť použitý ako názov politickej strany.