Eštok sa účasťou v debate s hľadaným extrémistom spreneveril svojej funkcii ministra vnútra, kritizuje opozícia

Legitimizácia dezinformácií

Chýbali koaliční poslanci

26.3.2024 (SITA.sk) - Opäť sme boli svedkami zbabelosti koaličných poslancov, ktorí nie sú ochotní prísť ani na jeden mimoriadny branno-bezpečnostný parlamentný výbor. Uviedol to poslanec Juraj Krúpa SaS ) po tom, ako výbor nebol uznášaniaschopný. Zbabelosť podľa neho pramení z toho, že si koaliční poslanci len vymýšľajú a klamú.Účasť ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Hlas-SD ) v debate s hľadaným extrémistom Danielom Bombicom označil za "napľutie do tváre" sudcom a prokurátorom, ktorí zatykač vydali a ktorí ho obvinili. Podľa Krúpu sa účasťou v debate spreneveril svojej funkcii ministra vnútra.Šutaj Eštok zároveň podľa poslanca svojim vyjadrením o alternatívnych médiách legitimizuje dezinformácie, ktoré rozdeľujú spoločnosť. Minister pre médiá po výbore uviedol, že "v alternatívnom priestore debatoval, lebo to považuje za dôležité, nakoľko sa ukazuje, že časť voličov neberie informácie od legitímnych médií, ale často sa obracajú na alternatívne médiá". Poslankyňa Irena Bihariová PS ) dodala, že aj v írskej centrále vedia, kto je to Bombic, keďže figuruje na zozname zakázaných osôb pre sociálnu sieť Facebook.Podľa poslanca Gábora Grendela (klub hnutia Slovensko ) je v demokratickom štáte neprípustné, aby s takýmto človekom viedol minister vnútra priateľský rozhovor. Poslanec a bývalý minister vnútra Roman Mikulec (hnutie Slovensko) nevylúčil možné odvolávanie Šutaja Eštoka z funkcie. "Je to stále v hre".Krúpa taktiež informoval, že rovnakej debaty, v akej bol Šutaj Eštok, sa má v utorok večer zúčastniť aj poslanec a predseda branno-bezpečnostného parlamentného výboru Tibor Gašpar Smer-SD ). Krúpa sa pýta, aký signál vydá účasť v debate našim spojencom a partnerom, ktorí už aj tak so Slovenskom obmedzili spoluprácu v niektorých oblastiach obrannej politiky.Mimoriadna schôdza parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť sa nekonala, poslanci neboli uznášaniaschopní. Dôvodom zvolania schôdze výboru bolo predvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), ktorý vystupoval v relácii s trestne stíhaným Danielom Bombicom, známym aj ako Danny Kollár, na ktorého sú vydané tri medzinárodné zatykače. Minister vnútra sa na výbore zúčastnil, chýbali však koaliční poslanci. Mimoriadny výbor iniciovala opozícia.Predseda branno-bezpečnostného výboru a poslanec Tibor Gašpar (Smer-SD) však informoval, že schôdzu výboru zvolá na budúci týždeň, pravdepodobne v stredu. Program schôdze bude podľa jeho slov obsahovať aj tento bod, a tak minister vnútra bude musieť prísť opäť."Tomuto bodu sa nevyhneme, bude pozvaný minister vnútra, aby odpovedal na vaše otázky. Budeme diskutovať aj o súčasnej hrozbe terorizmu na území Slovenska, respektíve o kauze Rozuzlenie," informoval.