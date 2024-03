Putin vraj plánuje dobyť miliónové ukrajinské mesto Charkov alebo ísť až do konca, teda aj do Kyjeva

Je pripravený ísť až do konca

Rusko má možno aj "reálnejšie ciele"

26.3.2024 (SITA.sk) - Podľa zdrojov blízkych Kremľu sa Rusko a jeho vládca Vladimir Putin pravdepodobne pokúsia dobyť ukrajinské mesto Charkov a postupne ukončiť vojnu. Nevylučujú však ani to, že Putin je pripravený „ísť až do konca – aj do Kyjeva“.S odvolaním sa na dva zdroje z blízkosti Kremľa, jedného zdroja z ruskej vlády a jedného vysokopostaveného člena Putinovej strany Jednotné Rusko to napísal nezávislý ruský portál Meduza, ktorého redakcia sídli v Lotyšsku. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Jeden zo zdrojov blízkych Kremľu sa domnieva, že po protiofenzíve ukrajinských ozbrojených síl Putin „vycítil slabosť Ukrajiny a je pripravený ísť až do konca – aj do Kyjeva – za každú cenu“. „Ak bude potrebná mobilizácia, vyhlási ju," dodal zdroj.Iný zdroj blízky Putinovej administratíve si však myslí, že najvyššie vedenie Ruska má „reálnejšie ciele“, a to dobytie Charkiva a následné postupné ukončenie vojny. Podľa zdrojov z „ruských elít" sú vysokopostavení ruskí bezpečnostní predstavitelia presvedčení, že ruská armáda je schopná dobyť Charkiv, ale že ďalší postup na Ukrajinu je „ťažký".„Symbolicky by to bolo tiež víťazstvo. Je to mesto s miliónom obyvateľov s veľkou ruskojazyčnou populáciou," konštatoval zdroj portálu Meduza.