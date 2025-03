Eštokovo ministerstvo pripravuje reformu verejnej správy, chce posilniť fungovanie samospráv

Výbor sa momentálne kreuje

Návrh územnosprávneho členenia Slovenska

28.3.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra SR pripravuje reformu verejnej správy v rámci ktorej má za cieľ posilniť fungovanie samosprávy ako jedného z hlavných pilierov efektívneho fungovania krajiny s vysokou dôverou obyvateľov.Pre agentúru SITA to uviedol hovorca rezortu Matej Neumann s tým, že za účelom prípravy reformy zriadili koordinačný výbor, ktorý bude mať za úlohu usmerňovať celý proces.Výbor sa podľa hovorcu momentálne kreuje a podoba návrhov zmien v usporiadaní verejnej správy bude jasnejšia, keď daný výbor začne fungovať."Keďže si uvedomujeme, že úspech reformy verejnej správy a jej udržateľnosť je podmienená celospoločenskou dohodou na jej podobe naprieč politickým spektrom, požiadali sme o nomináciu členov do spomínaného výboru všetky politické strany, ktoré majú zastúpenie v Národnej rade SR , zástupcov združení reprezentujúcich samosprávu, ako aj relevantných zástupcov štátnej správy, ktorých sa usporiadanie verejnej správy dotýka," povedal Neumann. Doplnil, že rezort vnútra má ambíciu, aby zmeny, ktoré budú navrhnuté, pomohli lepšiemu poskytovaniu služieb občanom.Ešte v roku 2023 médiá priniesli informáciu o novom návrhu územnosprávneho členenia Slovenska, na ktorom údajne pracovali na ministerstve vnútra.V rámci reformy sa počet samosprávnych krajov mal znížiť zo súčasných ôsmich na 4+1 - Bratislavský kraj, ďalej Západoslovenský (s hlavným mestom Nitra), Severoslovenský (hlavné mesto Žilina), Stredoslovenský (hlavné mesto Banská Bystrica) a Východoslovenský (hlavné mesto Košice).Počet okresov mal klesnúť zo 79 na 46. Rezort vnútra vtedy reagoval, že reforma verejnej správy je stále vo fáze príprav a do parlamentných volieb, ktoré boli naplánované na september 2023, ministerstvo nechystalo jej realizáciu ani posunutie do legislatívneho procesu.