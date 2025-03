Vojnové zločiny nesmú ostať nepotrestané, vyhlásil Blanár v Haagu – FOTO

Najzávažnejšie porušenia musia byť riadne vyšetrené a stíhané

Slovensko súhlasí s absolútnym zákazom chemických zbraní

Blanár sa zúčastlil viacerých stretnutí

28.3.2025 (SITA.sk) - Najzávažnejšie porušenia medzinárodného práva, vrátane vojnových zločinov, musia byť riadne vyšetrené a stíhané. Vyhlásil to minister zahraničných vecí Juraj Blanár Smer-SD ), ktorý vo štvrtok 27. marca deklaroval zástupcom medzinárodných inštitúcií v Haagu jasné hodnotové založenie zahraničnej politiky Slovenska vychádzajúce z dodržiavania medzinárodného práva.Ako zdôraznil, dodržiavanie medzinárodného práva je najsilnejšou zbraňou pre ochranu suverenity SR.Šéf slovenskej diplomacie sa v Holandskom kráľovstve stretol s vedúcimi predstaviteľmi Medzinárodného trestného súdu (ICC) Europol )."Najzávažnejšie porušenia medzinárodného práva, vrátane vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a genocídy, musia byť riadne vyšetrené a stíhané," vyhlásil Blanár s tým, že vyvodenie zodpovednosti je jedným z predpokladov trvalého a udržateľného mierového riešenia konfliktov."Pre stredne veľkú krajinu, akou je Slovensko, je dodržiavanie medzinárodného práva tou najsilnejšou, symbolicky povedané, zbraňou na ochranu jej suverenity," vyhlásil minister v sídle Medzinárodného trestného súdu, kde rokoval s predsedníčkou súdu Tomoko Akaneovou, prokurátorom Karimom Khanom a tajomníkom Osvaldom Zavalom Gilerom.Rezort slovenskej diplomacie pripomenul, že Medzinárodný trestný súd je prvý a jediný stály medzinárodný súdny orgán s právomocou stíhať páchateľov najzávažnejších zločinov, predovšetkým zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny, genocídu a agresiu. Blanár v tejto súvislosti hovoril aj o možnostiach zastúpenia slovenských expertov v rámci Medzinárodného trestného súdu a pripomenul, že Slovensko je jeden z jeho 125 zakladajúcich členov.Minister v Organizácii pre zákaz chemických zbraní potvrdil pozíciu Slovenska v súvislosti s absolútnym zákazom chemických zbraní. Informoval, že SR podporuje dosiahnutie hlavného cieľa organizácie, ktorým je svet bez chemických zbraní."Sme spoľahlivým členom, čo sa potvrdilo tiež počas môjho rokovania s generálnym riaditeľom Fernandom Ariasom, na ktorom bola ocenená unikátnosť nášho výcvikového centra radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Zemianskych Kostoľanoch," uviedol Blanár a doplnil, že tréningy v tomto zariadení absolvuje aj personál organizácie s možnosťou priamo testovať účinky chemických zbraní. Ministerstvo zahraničných vecí pripomenulo, že Organizácia pre zákaz chemických zbraní vznikla v roku 1997 v nadväznosti na nadobudnutie platnosti Dohovoru o zákaze vývoja, výroby, skladovania a používania chemických zbraní. Dohovor pritom zaväzuje zmluvné štáty zničiť existujúce zásoby chemických zbraní, a tiež zariadenia na ich výrobu.Blanár sa ďalej zúčastnil aj na stretnutí v Agentúre EÚ pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva, kde rokoval s výkonnou riaditeľkou Catherine De Bolleovou. Minister podotkol, že Europol je významná inštitúcia, ktorá je dobre pripravená na nové druhy kriminálnych činov v digitálnej dobe."Som rád, že v tejto oblasti prebieha konkrétna a dôležitá spolupráca Europolu a Slovenska, keďže i my v poslednom období čelíme rôznym útokom na verejné inštitúcie a školy v podobe bombových hrozieb," doplnil Blanár. Ministerstvo priblížilo, že Europol podporuje a posilňuje činnosť príslušných orgánov členských štátov a ich spoluprácu pri predchádzaní závažnej trestnej činnosti, ktorá sa týka dvoch alebo viacerých členov EÚ, terorizmu a trestnej činnosti, ktorá zasahuje do spoločného záujmu EÚ.