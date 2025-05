Eštokovo ministerstvo stále pracuje na zabezpečení nehnuteľností pre troch najvyšších ústavných činiteľov

13.5.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra naďalej pracuje na zabezpečení nehnuteľností pre služobné ubytovanie troch najvyšších ústavných činiteľov. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca rezortu Matej Neumann „V súvislosti so zabezpečením nehnuteľností pre troch najvyšších ústavných činiteľov v súlade s naplnením ustanovení zákona o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike v platnom znení („lex atentát“), môže rezort vnútra ku dnešnému dňu konštatovať, že úkony smerujúce k zabezpečeniu nehnuteľnosti sú v štádiu riešenia," povedal Neumann.Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok Hlas-SD ) ešte v júni 2024 informoval, že rezort vnútra posudzuje 11 nehnuteľností pre potencionálne ubytovanie prezidenta, predsedu parlamentu a predsedu vlády.„Myslím si, že ten proces sa nejako vykryštalizuje počas leta," povedal vtedy minister. Finálne vybrané nehnuteľnosti budú podľa neho následne bezpečnostne uspôsobené. Minister zároveň zdôraznil, že pre zaistenie bezpečnosti by traja najvyšší činitelia nemali mať na výber a mali by bývať v štátnych objektoch.Potreba zabezpečenia bývania pre ústavných činiteľov vyplynula zo zákona o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v SR („lex atentát"). Ten bol prijatý po atentáte na predsedu vlády Roberta Fica , ktorý sa stal 15. mája 2024 v Handlovej.