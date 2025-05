SLOVAKIA TRAVEL opäť láka turistov z Izraela. Krajinu bude propagovať priamo z Tel Avivu

Izrael patrí medzi kľúčové trhy cestovného ruchu

Účasť na veľtrhu IMTM 2025 v Tel Avive

Priame letecké spojenia ako podpora prílevu turistov

13.5.2025 (SITA.sk) - Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu SLOVAKIA TRAVEL má po prestávke opäť stále zastúpenie v Izraeli.Slovensko ako atraktívnu dovolenkovú destináciu od mája priamo z centrály Zastupiteľského úradu SR v Tel Avive propaguje Gabriela Madrová, vedúca zahraničného zastúpenia SLOVAKIA TRAVEL v uvedenej krajine. Izrael patrí medzi významné zdrojové trhy cestovného ruchu na Slovensku.„Aktívne zastúpenie priamo na mieste náš príjazdový cestovný ruch ešte posilní. Slovensko v Izraeli prezentujeme ako bezpečnú krajinu so širokospektrálnym záberom na možnosti aktívneho aj pasívneho oddychu s nádhernou prírodou a takmer 2 000 termálnymi a minerálnymi prameňmi, slovenské kúpele sú jednou z nosných ponúk, kde si občania Izraela môžu vychutnať relax vo vodách s blahodarnými účinkami. Zaujímavé pre nich budú aj UNESCO pamiatky, hrady, zámky či jaskyne,“ uviedol Matej Fekete , generálny riaditeľ SLOVAKIA TRAVEL.Gabriela Madrová doplnila: „Propagovať našu krajinu ako atraktívnu dovolenkovú destináciu pomôže aj fakt, že medzinárodný turistický sprievodca LONELY PLANET označil Slovensko za jednu z TOP 10 destinácií, ktorú sa oplatí v roku 2025 navštíviť.“SLOVAKIA TRAVEL predstavila Slovensko ako atraktívnu dovolenkovú destináciu aj na najväčšej výstave cestovného ruchu v Stredomorí – IMTM 2025, ktorá sa konala 7. a 8. mája v Tel Avive. Na veľtrhu sa zúčastnilo viac ako 100 vystavovateľov v približne 50 stánkoch, pričom národné expozície predstavilo šesť krajín vrátane Slovenska.„V spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Tel Avive sme zabezpečili prezentáciu komplexnej ponuky cestovného ruchu zo všetkých regiónoch Slovenska. Na výstave boli prítomní izraelskí touroperátori, cestovné kancelárie, sprievodcovia. Potešujúci bol aj fakt, že agentúry prejavili výrazný záujem o spoluprácu so slovenskými partnermi,“ priblížila Madrová. Podujatie podľa organizátora navštívilo viac ako 10 000 návštevníkov.Podľa Mateja Feketeho podporným mechanizmom na zvýšenie návštevnosti z Izraela na Slovensko sú aj priame letecké linky z Tel Avivu na Slovensko. „Už čoskoro odštartuje priama linka do Bratislavy a Piešťan,“ uviedol Fekete. Návštevníci veľtrhu pozitívne prijali informáciu o pripravovaných priamych leteckých spojeniach medzi Slovenskom a Izraelom, ktoré sa plánujú spustiť nasledovne: Tel Aviv – Bratislava (29. mája) a Tel Aviv – Piešťany (1. júna).V roku 2024 zrealizovali izraelskí návštevníci na Slovensku podľa Štatistického úradu SR vyše 60 tisíc prenocovaní. Vo februári 2025 sa počet prenocovaní izraelských návštevníkov na Slovensku zvýšil o 12,4 % v porovnaní s februárom 2024.Priemerná dĺžka pobytu izraelských návštevníkov sa v priebehu rokov menila, pričom v roku 2024 dosiahla 3,5 noci. Dovolenkári z Izraela sa zdržali najdlhšie v Trnavskom kraji. Vo februári tohto roka bola priemerná dĺžka pobytu Izraelčanov takmer 3 noci, pričom najdlhšie sa opäť zdržali v Trnavskom kraji.