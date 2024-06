Estónci odovzdali prvé hlasy v eurovoľbách, v prieskumoch viedla strana Urmasa Reinsalua

3.6.2024 (SITA.sk) - Voľby do Európskeho parlamentu sa síce oficiálne konajú od 6. do 9. júna, prvé hlasy však voliči odovzdali už v pondelok. Trojdňový náskok majú voliči v Estónsku, ktorí mohli začať hlasovať prostredníctvom internetu už v pondelok od 9:00 a osobne od poludnia.Svoje hlasy môžu odovzdať až do 20:00 v sobotu. Informuje o tom portál Politico. Do 720-členného europarlamentu si Estónci vyberajú sedem zástupcov.V prieskumoch o európskych voľbách počas ostatných šiestich mesiacov viedla konzervatívna strana Vlasť bývalého ministra zahraničia Urmasa Reinsalua. Strana sa stavia proti zeleným opatreniam a požaduje väčší dohľad nad výstavbou železničnej siete spájajúcej Pobaltie s Poľskom.