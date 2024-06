Už stačilo! Tesco rozširuje pomoc obetiam domáceho násilia

Tesco systém pomoci obetiam domáceho násilia:



finančná aj produktová pomoc



možnosť nových kontaktných údajov



vstup na pracovisko iným východom alebo vchodom, bezpečnostná schránka na pracovisku



pomoc so sťahovaním



systém ľudskej podpory od kolegov akolegýň podľa potreby



školenie pre manažérov amanažérky o domácom násilí, aby vedeli spoznať znaky domáceho násilia, ale aj vhodne reagovať podľa situácie



nonstop Dobrá linka pomoci s bezplatnou psychologickou a právnickou pomocou



finančná pomoc prostredníctvom finančnej zbierky Tesco Anjel



nenávratná sociálna výpomoc



5 dní plateného voľna pre kolegu alebo kolegyňu, ktorí zažívajú domáce násilie, ktoré je možné využiť pri sťahovaní, návšteve krízového centra či pri stretnutí správnikom atď.



2 dni plateného voľna pre kolegu alebo kolegyňu, ktorí pomáhajú obetiam domáceho násilia pri sprevádzaní kolegu alebo kolegyne kpsychológovi, lekárovi, na políciu atď.



Pozn.: Dáta sú použité z webu zastavmenasilie.gov.sk, ktorý poskytuje informácie z Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie (KMC) a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách.

3.6.2024 (SITA.sk) -"Tesco je pripravené pomáhať všade tam, kde je to potrebné. Domov by mal byť pre každého to najlepšie a najbezpečnejšie miesto. Pre obete domáceho násilia to však neplatí. Aj preto sme spustili na jeseň minulého roka program na pomoc obetiam domáceho násilia. Široká reakcia na program nám potvrdila výsledky nášho interného dotazníka – domáce násilie ja aktuálna téma a aj my máme medzi sebou kolegyne a kolegov, ktorí sa s touto neľahkou životnou situáciou stretávajú. Sme vďační, že sa na nás obrátili, prejavili nám svoju dôveru a my sme im aspoň sčasti vedeli podať pomocnú ruku," hovoría dodáva: "Aj na základe spätnej väzby od našich kolegýň a kolegov sme sa rozhodli rozšíriť podporu obetiam domáceho násilia aj o pomoc pre tých, ktorí sa starajú o neplnoleté dieťa, ktoré sa stalo obeťou domáceho násilia. Zároveň chceme povzbudiť všetkých kolegov a kolegyne – buďte všímaví a citliví voči svojmu okoliu, a ak viete o niekom, pre koho je domov tým najhorším miestom, nenechajte to tak."Väčšina násilných činov páchaných na ženách alebo mužoch sa deje doma za zavretými dverami, kde okrem detí nie sú prítomní žiadni svedkovia. Samotné deti sú pritom rovnako obete, či už priamo zasiahnuté násilím alebo prostredím, v ktorom vyrastajú.Od spustenia systému pomoci v októbri minulého roka Tesco pomohlo štyrom kolegyniam, ktoré sa stretli s domácim násilím. Na Slovensku je domácemu násiliu podľa odhadov vystavená každá piata žena *, avšak nevyhýba sa ani mužom. Podľa interného prieskumu Tesca až 79 % kolegýň a kolegov považuje domáce násilie za celospoločenský problém, ktorý sa netýka iba konkrétnej rodiny. Zároveň 39 % respondentov pozná niekoho zo svojho okolia, kto sa stal obeťou domáceho násilia, a 17 % opýtaných má dokonca priamu skúsenosť s domácim násilím.Súčasťou pomoci je napríklad 5 dní plateného bezpečného voľna pri sťahovaní, návšteve krízového centra či pri stretnutí s právnikom, sprevádzanie obete k psychológovi alebo na políciu, finančná aj produktová pomoc, možnosť nových kontaktných údajov či vstup na pracovisko iným východom alebo vchodom a systém ľudskej podpory od kolegov a kolegýň podľa potreby obete. Po novom môžu kolegovia a kolegyne na vykrytie nákladov využiť okrem finančnej pomoci z Tesco Anjela aj sociálnu pôžičku či nenávratnú výpomoc.Súčasťou boja Tesca proti domácemu násiliu je aja s označením. Za upozornenie na vážny spoločenský problém získalo Tescov kategórii Interná komunikácia a employee branding. "Ocenenie kampane Všade dobre, doma najhoršie? má pre nás veľký význam najmä pre dôležitosť témy domáceho násilia, ktoré sa väčšinou odohráva za zatvorenými dverami. V Tescu robíme všetko pre to, aby bolo pre naše kolegyne a kolegov tým najlepším miestom na prácu, kde sa každý cíti vítaný a v bezpečí. Aj preto sme vytvorili systém pomoci obetiam domáceho násilia," dodávaInformačný servis