Estónska premiérka podporila Macrona, západní lídri by nemali vylúčiť vyslanie vojakov na Ukrajinu

29.2.2024 (SITA.sk) - Západní lídri by podľa estónskej premiérky nemali vylučovať myšlienku vyslania vojakov na Ukrajinu Kaja Kallasová takto vyjadrila svoj postoj pre web Politico niekoľko dní po tom, ako francúzsky prezident Emmanuel Macron vyvolal rozruch, keď naznačil takúto možnosť. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.Kallasová uviedla, že lídri by mali za zatvorenými dverami diskutovať o všetkých možnostiach vrátane toho, čo iné ešte je možne urobiť pre pomoc Ukrajine. „Myslím si, že je to aj signál, ktorý vysielame Rusku, že nič nie je vylúčené," konštatovala estónska premiérka.Macronove slová vyvolali negatívnu reakciu vlád spojeneckých krajín, ktorých lídri rýchlo ubezpečili, že svoje jednotky na Ukrajinu nepošlú.