Od mája budú môcť zamestnávatelia získať na zamestnávanie mladých ľudí hneď po škole príspevok

29.2.2024 (SITA.sk) - Od mája by sme mali mať na Slovensku nový projekt na podporu zamestnávania mladých ľudí, s názvom „Právo na prvé zamestnanie“.„Našou snahou je, aby mladí ľudia neodchádzali zo Slovenska, zostávali tu a aj sa vracali. Pripravujeme preto program na podporu zamestnávania mladých ľudí, ktorý bude zahŕňať príspevok pre zamestnávateľov. Bude sa týkať mladých ľudí okamžite po vysokej alebo strednej škole,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš po rokovaní vlády v Košiciach. Podľa jeho slov to bude veľmi zaujímavý príspevok. Zamestnávatelia by mali mať k dispozícii tento príspevok už v máji tohto roka.Šéf rezortu práce zdôraznil, že chcú zatraktívniť pracovné prostredie na Slovensku a k tomu dopomôže aj obrovský projekt zamestnanosti hlavne pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ktorý bude financovaný z Európskeho sociálneho fondu v objeme viac 300 mil. eur. V rámci neho bude predstavených osem rôznych aktivít pre dlhodobo nezamestnaných, nízkokvalifikovaných uchádzačov či zdravotne postihnutých.„Títo nezamestnaní budú síce stále uchádzači o zamestnanie, ale v rámci tohto programu už budú pôsobiť v novom zamestnaní,“ vysvetlil minister. Táto skúsenosť mu má poskytnúť také zručnosti, aby v zamestnaní ostal.Ministerka hospodárstva Denisa Saková vidí ďalšiu príležitosť pre úpravu pracovného trhu na Slovensku zmenou výrobných technológií a výrobných procesov, ktoré nastávajú v automobilkách pri prechádzaní z výroby áut so spaľovacími motormi na elektromobilitu.„Prináša to väčšiu automatizáciu a elektronizáciu celého výrobného procesu. S výrobou, ktorá je oveľa technologickejšia a inovatívnejšia, budeme čeliť aj vyšším nárokom na vysokoškolákov aj stredoškolákov s technickým vzdelaním. Bude väčší dopyt po technikoch, ľudí s IT vzdelaním, strojárov,“ dodala. Podľa jej slov diskutujú aj s ministerstvom školstva o tom, aby sa navýšil počet ľudí v technických univerzitách navýšil, ktorých je momentálne nedostatok.