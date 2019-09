Estónska prezidentka upozornila na zmenu klímy motívom na šatách

Na snímke estónska prezidentka Kersti Kaljulaidová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 27. septembra (TASR) - Estónska prezidentka Kersti Kaljulaidová, ktorá nerada púta na seba pozornosť, vo štvrtok predsa len zaujala mnohých účastníkov Valného zhromaždenia OSN v New Yorku - svoj príhovor k nim totiž predniesla oblečená v šatách s vyobrazením mapy Antarktídy.Vo svojom prejave i v príspevkoch na sociálnych sieťach upozornila, že ak do roku 2050 neznížime emisie skleníkových plynov na nulu, bude to mať pre Antarktídu ďalekosiahle dôsledky.V prejave pred Valným zhromaždením OSN Kaljulaidová uznala, že "zmeny klímy nebude mať rovnaký vplyv na všetkých miestach Zeme, ale, cituje prezidentku tlačová agentúra DPA.Zmena klímy sa stala "zdôraznila Kaljulaidová.