V Izraeli sa stretnú vyjednávači Likudu a bloku Modrá a biela

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jeruzalem 27. septembra (TASR) - Vyjednávacie tímy izraelskej pravicovej strany Likud a centristického bloku Modrá a biela začnú v piatok oficiálne rokovania o vytvorení novej vlády. Informoval o tom vo štvrtok denník The Jerusalem Post (JP).Ako denník konštatoval, ani jedna z delegácií nejde na tieto rokovania s veľkými očakávaniami.JP však považuje za náznak nádeje, že vysokopostavené zdroje v oboch tímoch sa pozitívne vyjadrujú o kompromisnom návrhu, ktorý izraelský prezident Reuven Rivlin predostrel ako základ pre diskusiu.Rivlin totiž navrhol prijať zákon, ktorý by premiérovi umožnil, aby si on sám na neurčito pozastavil výkon funkcie, aby sa mohol sústrediť na svoje stíhanie. Vládu by v tom čase viedol podpredseda vlády, a to až dovtedy, kým premiéra zbavia obvinení.uviedol zdroj v centristickej koalícii Modrá a biela.Televízia Kešet 13 informovala, že vodca bloku Modrá a biela Benny Ganc predostrel rovnaký návrh ako Rivlin už pred šiestimi mesiacmi, pred aprílovými predčasnými voľbami.Podľa agentúry AP však Ganc aj ďalej odmieta vládu, v ktorej by bol i vodca Likudu Benjamin Netanjahu - oslabený teraz rizikom, že v októbri voči nemu bude vznesené obvinenie z korupcie.Pokiaľ by sa Netanjahuovi vládu nepodarilo vytvoriť, Rivlin by túto úlohu zveril zrejme Gancovi.Ganc pritom verí hypotéze, že ak by perspektíva tretích parlamentných volieb v tomto roku bola postupom času čoraz viac reálna, poslanci parlamentu za Likud by sa od Netanjahua mohli buď chcieť separovať alebo by ho donútili k odchodu, pretože by nechceli riskovať stratu už získaných mandátov v Knesete v ďalších voľbách.K dnešnému dňu však všetci poslanci Likudu preukazujú plnú lojalitu voči Netanjahuovi, napísal JP.Netanjahu síce prijal misiu zostaviť vládu, ale podľa pozorovateľov v jej úspech veľmi neverí.Netanjahu potvrdil, že zdieľa Rivlinovu túžbu po jednote a uznal potrebu národného zmierenia po rozdeľujúcej volebnej kampani. Uviedol tiež, že Izrael potrebuje". Tento jeho výrok svedčí o tom, že aj naďalej ide v ústrety voči svojim ultraortodoxným spojencom, s ktorými Ganc odmieta rokovať.Netanjahu pritom upozorňuje, že Izrael potrebuje vládu rýchlo - aby sa vysporiadal s iránskou hrozbou, s domácimi ekonomickými výzvami a reagoval na výzvy avizovaného mierového plánu vlády prezidenta USA Donalda Trumpa.