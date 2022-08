Estónsko a Fínsko vyzývajú iné krajiny, aby stopli dovolenky Rusov v Európe a prestali im vydávať víza

Koniec turizmu z Ruska

Do iných krajín cestujú po zemi

9.8.2022 (Webnoviny.sk) - Líderky Estónska a Fínska vyzvali európske štáty, aby prestali ruským občanom vydávať turistické víza. Podľa nich by nemali dovolenkovať v Európe, zatiaľ čo ruská vláda vedie vojnu na Ukrajine.Estónska premiérka Kaja Kallas v utorok na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísala, že „návšteva Európy je privilégium, nie ľudské právo“ a je teraz „načase ukončiť turizmus z Ruska“.Predsedníčka fínskej vlády Sanna Marin v pondelok zas pre fínskeho vysielateľa YLE povedala, že „nie je správne, že kým Rusko vedie agresívnu, brutálne agresívnu vojnu v Európe, Rusi môžu žiť normálny život, cestovať v Európe, byť turistami“.Estónsko a Fínsko susedia s Ruskom a sú členmi Európskej únie (EÚ), ktorá po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zakázala leteckú dopravu z Ruska. Rusi však stále do týchto krajín môžu cestovať po zemi a zjavne odtiaľ lietajú ďalej do Európy.YLE minulý týždeň informoval, že ruské spoločnosti začali ponúkať cesty autom z Petrohradu na letiská vo fínskych mestách Helsinki a Lappeenranta, ktoré majú priame spojenia s viacerými mestami v Európe. Víza vydané vo Fínsku pritom platia naprieč väčšinou schengenského priestoru, v rámci ktorého je možný pohyb bez hraničných kontrol.O vízach pre Rusov by mali diskutovať ministri zahraničia členských štátov EÚ na neformálnom stretnutí 31. augusta, informoval tiež YLE.Niektoré krajiny EÚ už nevydávajú víza pre ruských občanov. Medzi nimi je Lotyšsko, ktoré tak spravilo tento mesiac pre vojnu na Ukrajine.