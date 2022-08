Slovenská pošta by mala za upratovanie a súvisiace služby zaplatiť menej, ušetrí viac ako milión eur

Niekoľko uchádzačov

Štyri časti zákazky

Rozhodnutie ÚVO nie je zverejnené

9.8.2022 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Slovenská pošta, a s., by mala za upratovanie vo svojich objektoch, vrátane prania a prezliekania bielizne v ubytovacích a rekreačných zariadeniach zaplatiť menej ako predpokladala. Po vyhodnotení ponúk a výbere poskytovateľov ju majú tieto služby v regiónoch za štyri roky stáť celkovo predbežne takmer 4,8 mil. eur namiesto pôvodne odhadovaných vyše 6 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).Poštári zatiaľ uzavreli rámcovú dohodu o poskytovaní služieb s bratislavskou firmou Klinton, s. r. o., na upratovanie vo svojich objektoch v Bratislavskom a Trnavskom kraji. Za tieto a ďalšie súvisiace činnosti majú dodávateľovi uhradiť takmer 1,5 mil. eur bez DPH.Ako vyplýva z výsledku časti tendra vo Vestníku verejného obstarávania, ponuky na túto časť zákazky s pôvodne odhadovanými nákladmi zhruba 2 mil. eur bez dane predložilo ešte ďalších šesť uchádzačov, a to v rozsahu od 1,52 mil. eur do vyše 2 mil. eur bez dane.Štátna poštová spoločnosť vyhlásila verejnú súťaž na upratovacie služby vo vlastných objektoch na štyri roky za odhadovanú hodnotu skoro 6,2 mil. eur bez DPH v marci tohto roka. Zákazku rozdelila na štyri časti, v každej po dva kraje. Podľa výsledku vyhodnotenia ponúk by tieto služby v Žilinskom a Trenčianskom kraji, ako aj v Košickom a Prešovskom kraji mala poskytovať spoločnosť Lux Facility Management, s.r.o., Košice za 743-tisíc eur, resp. 1,38 mil. eur bez DPH.Za dodávateľa služieb v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji Slovenská pošta vybrala firmu MW-DIAS SK. s.r.o., Banská Bystrica (od 1. júna TSC Cleaning, s.r.o.), upratovať by mala takmer za 1,15 mil. eur bez DPH.V týchto troch častiach tendra predložilo ponuky päť až osem firiem. Poštári vo vyhodnoteniach uviedli, že úspešní uchádzači predložili najnižšie ponuky, splnili všetky požiadavky na predmet zákazky aj podmienky účasti.Rámcové dohody s uvedenými dvoma vybranými firmami doposiaľ nepodpísali, resp. ešte neboli zverejnené v centrálnom registri zmlúv. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) začal 20. júna skúmať postup Slovenskej pošty v tendri na základe námietok, na portáli úradu rozhodnutie zatiaľ nie je zverejnené.