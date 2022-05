Estónsko víta možný vstup Fínska a Švédska do NATO, zároveň však varuje pred prípravami Rusov na útok

12.5.2022 (Webnoviny.sk) - Estónsko víta možný vstup Fínska a Švédska do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), zároveň však varuje pred dlhodobými prípravami Ruska na útok na pobaltské štáty. Informuje o tom spravodajský portál BBC Podľa jeho informácií poprední predstavitelia estónskeho ministerstva obrany vyzvali na ďalšie posilnenie zo strany NATO. To by malo zahŕňať aj urgentnú potrebu jednotiek protivzdušnej obrany.