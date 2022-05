Prezident Niinistö a premiérka Marinová podporia vstup Fínska do NATO, posilní to bezpečnosť krajiny

12.5.2022 (Webnoviny.sk) - Fínsky prezident Sauli Niinistö a premiérka Sanna Marinová oznámili svoju podporu pre vstup krajiny do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Na svojej webstránke o tom informuje televízia CNN. O možnom vstupe severskej krajiny do vojenskej aliancie sa začalo hovoriť po tom ako Rusko, s ktorým má 1 300-kilometrovú hranicu, napadlo Ukrajinu.Fínski lídri v spoločnom vyhlásení uviedli, že sa na jar odohrala dôležitá diskusia o možnom členstve v NATO. „Bol potrebný čas, aby parlament a celá spoločnosť k tejto veci zaujali stanovisko. Úzke medzinárodné kontakty s NATO a jeho členskými krajinami, ako aj so Švédskom, si vyžiadali čas. Chceli sme dať diskusii priestor, ktorý si vyžadovala,“ vysvetlili. Ako však povedali, chvíľa rozhodnutia sa blíži a Fínsko musí požiadať o členstvo v aliancii.Členstvo v NATO podľa Marinovej a Niinistöa posilní bezpečnosť Fínska. „Ako člen NATO by Fínsko posilnilo celú obrannú alianciu. Fínsko musí bezodkladne požiadať o členstvo v NATO. Dúfame, že národné kroky, ktoré sú ešte potrebné na prijatie tohto rozhodnutia, sa podniknú rýchlo v priebehu niekoľkých nasledujúcich dní,“ dodali.