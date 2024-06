Ethos podáva hromadnú pripomienku k novele zákona o financovaní cirkví, žiada o dve úpravy

Žiadajú úpravu novely

3.6.2024 (SITA.sk) - Občianske združenie Ethos , ktoré háji záujmy neveriacich a sekulárnych veriacich na Slovensku, podáva hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností.Združeniu sa nepáči, že po novom by sa mal príspevok štátu cirkvám upravovať podľa rastu minimálnej mzdy, čo povedie k jeho výraznému navyšovaniu v najbližších rokoch. Zatiaľ čo tento rok dostanú registrované cirkvi 59 miliónov eur od štátu, o tri roky to podľa sprievodnej dokumentácie k návrhu novely má byť už 87 miliónov.Žiada upraviť novelu tak, aby príspevok pre cirkvi klesal úmerne klesajúcemu počtu veriacich a zároveň žiada nezahrnúť do nej odvodzovanie rastu príspevku štátu na základe rastu minimálnej mzdy. Za krátky čas získalo združenie pod hromadnú pripomienku potrebných 500 podpisov.Ethos poukazuje na to, že počet veriacich kontinuálne a pozvoľne klesá a na základe porovnania s rozvinutejšími krajinami možno s týmto trendom počítať aj do budúcnosti.Na základe toho žiada v rámci novely vypustiť zo zákona podmienku, ktorá cirkvám pri pozvoľnom poklese veriacich zabezpečuje, že príspevok štátu nikdy neklesne, aj keby počet veriacich klesol nakoniec na nulu, ale naopak, bude automaticky valorizovaný podľa zvoleného kľúča.Príspevok sa totiž zníži, iba ak počet veriacich klesne o viac ako 10 percent za obdobie desiatich rokov. Ethos navrhuje, aby sa po každom zisťovaní počtu veriacich príspevok upravil zodpovedajúco tomu, ako klesol alebo stúpol ich počet.V druhej časti pripomienky sa občianske združenie stavia kriticky voči novému kľúču na automatické zvyšovanie príspevku.Domnieva sa, že navrhovaný kľúč bol účelovo zvolený na základe snahy poskytnúť cirkvám čo najviac peňazí, keďže minimálna mzda na Slovensku je pomerne nízka a možno očakávať jej zásadné navyšovanie, ktoré v odhade dopadov na štátny rozpočet predpokladá aj návrh novely.Združenie upozorňuje, že o tri roky môže byť situácia zásadne iná a cirkvi sa potom budú dožadovať iného kľúča. Podľa združenia by mali byť dobré zákony nadčasové a nie ušité na mieru aktuálnej situácii.„Dlhodobým cieľom občianskeho združenia Ethos pritom je, aby cirkvi získavali od štátu dotácie len pre konkrétne služby a projekty, ktoré sú prospešné pre celú spoločnosť. Výdavky na platy kňazov a prevádzku administratívnych centier cirkví – s výnimkou historických pamiatok – majú byť výhradne zodpovednosťou členov jednotlivých cirkví,“ uviedol predseda rady občianskeho združenia Andrej Lúčny