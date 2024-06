Rieka Morava sa vyliala na obľúbenú cyklotrasu pri Bratislave, kraj ju musel uzatvoriť (foto)

3.6.2024 (SITA.sk) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) upozorňuje na zaplavenie cyklotrasy EuroVelo 13 . Ako informuje na sociálnej sieti, trasa vedúca z Devínskej Novej Vsi cez Devínske jazero, most Vysomarch až do Vysokej pri Morave, je z dôvodu vyliatia rieky Morava uzatvorená.„Na danom úseku bol vyhlásený prvý stupeň povodňovej aktivity," uvádza samospráva.Vyliatie rieky Morava podľa BSK spôsobilo zaplavenie niekoľkých častí cyklotrasy, čím sa stala neprejazdnou a nebezpečnou pre cyklistov.„V záujme ochrany zdravia a bezpečnosti všetkých návštevníkov sme boli nútení pristúpiť k jej uzavretiu," vysvetlil kraj.Uzávera bude platiť až do odvolania, pričom bude závisieť od aktuálneho stavu riek Dunaj a Morava, ako aj od poveternostných podmienok.