Etický kódex poslancov zrejme tak skoro do pléna nepríde

Bratislava 13. novembra (TASR) - Etický kódex, ktorý mal upravovať správanie poslancov, sa zrejme do parlamentu tak skoro nedostane. Nie je na ňom totiž zhoda a predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) ho nasilu presadzovať nemieni. TASR to potvrdila riaditeľka kancelárie predsedu strany Andreja Danka Zuzana Škopcová.uviedla Škopcová.Návrh, ktorý nedávno v parlamente predstavil kancelár parlamentu Daniel Guspan, hovorí o dodržiavaní poslaneckého sľubu, ochrane dobrého mena Slovenska, zákaze prijímania darov, o odievaní a slušnom prejave, tiež o tom, že poslanci sa majú správať tak, aby sa vyhli klientelizmu či korupcii, ale aj hádkam a fyzickým útokom v pléne. Opozícia mala k návrhu výhrady.Etický kódex mal pôvodne prísť spolu s novelou zákona o konflikte záujmov, ktorá má sprísniť aj majetkové priznania podávané verejnými funkcionármi. Na novele zákona o konflikte záujmov robila pracovná skupina zložená z koalície a opozície. Napokon do parlamentu neprišiel iba jeden návrh, ale dva. Ani jeden nemá úspech istý. Na schválenie treba ústavnú väčšinu (aspoň 90 hlasov), teda dohodu medzi koalíciou a opozíciou. Niektoré strany už hovoria, že návrhy nepodporia.Obe iniciatívy sa zaoberajú podobnými problémami ohľadom zverejňovania majetkov verejných funkcionárov, darov, majetkových prírastkov, rozširujú aj okruh verejných funkcionárov, na ktorých sa má zákon vzťahovať. Upravujú tiež sankcie vrátane straty mandátu za opakované porušenie zákona. Umožňujú aj elektronické podanie majetkového priznania.