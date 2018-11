Salzburgská prokuratúra žiada väzbu pre podozrivého zo špionáže

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Salzburg 13. novembra (TASR) - Prokuratúra v Salzburgu iniciovala v pondelok uvalenie vyšetrovacej väzby na plukovníka rakúskych ozbrojených síl vo výslužbe (70) podozrivého z dlhoročnej špionáže pre Rusko, a to okrem iného v súvislosti s prezradením štátnych tajomstiev. Prokuratúra považuje muža, zadržaného v noci na sobotu na území Horného Rakúska, na základe protokolov o jeho výsluchu za dôvodne podozrivého.Informáciu priniesol v pondelok rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF s odvolaním sa na hovorcu salzburskej prokuratúry Roberta Holzleitnera.Podľa jeho slov aktivity plukovníka vo výslužbe pokračovali neprerušene od roku 1992 do konca septembra 2018.O uvalení vyšetrovacej väzby pre nebezpečenstvo pokračovania v trestnej činnosti, ako aj riziko úteku podozrivého, rozhodne do utorkového večera Krajinský súd v Salzburgu. V utorok zadržaného predvedú na výsluch pred sudkyňu, ktorá by mala rozhodnúť o prípadnej väzbe.Podľa oficiálne nepotvrdených informácií rakúskych médií pôsobil podozrivý od roku 1990 na viedenskom ministerstve obrany, najskôr v relatívne nevýznamnom oddelení, v ostatných piatich rokoch pre odchodom do výslužby však na oddelení pre štrukturálne plánovanie. Navyše bol ešte skôr súčasťou mierových misií OSN na Golanských výšinách i na Cypre. Plukovník navštevoval aj kurzy Severoatlantickej aliancie (NATO) a informácie z nich mal odovzdávať ruskej strane.V prípade, že by muža obžalovali podľa vojenského trestného zákonníka, môže mu hroziť v prípade potvrdenia viny súdom trest až desiatich rokov väzenia.O podozreniach voči plukovníkovi vo výslužbe informovali v piatok rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz, ktorý špionáž vo všeobecnosti, ale aj špionáž Ruska na starom kontinente označil za neprijateľnú, či šéf rezortu obrany alpskej republiky Mario Kunasek.Rakúska ministerka zahraničných vecí Karin Kneisslová odmietla v sobotu v telefonáte s ruským rezortným partnerom Sergejom Lavrovom jeho zmienky o akejsi megafónovej diplomacii.uviedla v stanovisku, ktoré poskytla tlačovej agentúre APA.zdôraznila Kneisslová v sobotňajšom telefonáte s Lavrovom.zdôraznila.dodala.